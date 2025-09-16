Vleesvarkensbedrijf in Finsterwolde opent deuren om vooroordelen weg te nemen

FINSTERWOLDE – Bij de familie Schanssema in Finsterwolde kregen bezoekers dit weekend een kijkje achter de schermen van een modern vleesvarkensbedrijf. De open dag maakte deel uit van het landelijke Weekend van het Varken.
Op het erf konden belangstellenden zien hoe de ruim 7.000 varkens leven in een zogenoemde HyCare-stal. In dat systeem staan hygiëne en dierenwelzijn centraal, met onder meer gecoate vloeren, schoon drinkwater en maatregelen om stress en ziekte bij de dieren te voorkomen. Het bedrijf beschikt over het Beter Leven-keurmerk.
Volgens Bartelt en Vianne Schanssema was het doel van de open dag om vooroordelen over de varkenshouderij te doorbreken en openheid te geven over de dagelijkse praktijk. “Online zie je vaak negatieve beelden. Hier laten we zien hoe het echt gaat,” zegt Vianne.
Bezoekers konden via grote ramen in de stal naar de dieren kijken, zelf het varkensvoer voelen en een kijkje nemen in een vrachtwagen waarin normaal varkens worden vervoerd. Voor kinderen waren er activiteiten op het erf en een springkussen.
De familie benadrukte dat een varken meer levert dan alleen vlees: ook in producten als cosmetica, medicijnen en snoep wordt gebruikgemaakt van bestanddelen van het dier.
Met de open dag wilden de Schanssema’s laten zien dat de sector volop bezig is met vernieuwing en dat transparantie belangrijk is om het vertrouwen van consumenten te behouden.