Volop avontuur in Bibliotheek Stadskanaal tijdens de Kinderboekenweek

STADSKANAAL – Tijdens de Kinderboekenweek (1 tot en met 12 oktober 2025) organiseert Bibliotheek Stadskanaal (Biblionet Groningen) meerdere activiteiten. Van striphelden tot robots en van nachtelijke natuurtochten tot wonderlijke speurtochten – het wordt een Kinderboekenweek vol fantasie, ontdekkingen en verhalen!



Het thema van deze Kinderboekenweek is ‘Vol avontuur!’ – een uitnodiging om op reis te gaan naar onbekende plekken, magische werelden en mysterieuze geheimen. Alle avontuurlijke activiteiten in de Groningse bibliotheken en boekentips zijn te vinden op groningsebibliotheken.nl/kinderboekenweek.



Avontuurlijke activiteiten

In het kader van de Kinderboekenweek organiseert Bibliotheek Stadskanaal de volgende activiteiten:

Schrijfles Vol avontuur

Wil je leren hoe je een verhaal Vol Avontuur schrijft? Doe mee met de schrijfles van theaterschrijver en regisseur Hannie Dubbelman. In deze workshop leer je hoe je je fantasie kunt gebruiken en je ontdekt hoe je een schrijver kunt worden. Kom meedoen aan deze avontuurlijke les! Deze les is een samenwerking met KleinKunstTheater Holte.

Waar: Bibliotheek Onstwedde

Wanneer: woensdag 1 oktober van 15:00-16:00 uur



Ontdek de bieb met Dash de robot

Ontdek de bieb met Dash, een slimme robot die je langs verrassende opdrachten en boektitels leidt. Een interactieve speurtocht die lezen, techniek en puzzelen combineert – voor kinderen van 6 tot 10 jaar.

Waar: Bibliotheek Musselkanaal

Wanneer: dinsdag 7 oktober van 15:00-16:00 uur

Filmmiddag Alice in Wonderland

Beleef samen de klassieke Disneyfilm uit 1951 op het grote scherm in de bieb. Een tijdloos avontuur voor jong en oud, vol fantasie, pratende dieren en theekransjes met gekke hoeden.

Waar: Bibliotheek Onstwedde

Wanneer: woensdag 8 oktober van 15:00-16:30 uur

Theatervoorstelling Schone Draak

Een muzikale, sprookjesachtige voorstelling voor kinderen van 2 tot 8 jaar. Daan gaat op zoek naar een draak en ontdekt onderweg hoe mooi het kan zijn om even stil te staan.

Waar: Bibliotheek Musselkanaal

Wanneer: donderdag 9 oktober van 15:00-15:45 uur



De Verhalenmachine

Kom langs en bedank je eigen avontuur. Schrijf, teken of – als je nog klein bent – maak een verhaal met plaatjes.

Waar: mobiele Bibliotheek – MFC de Drijscheer in Alteveer

Wanneer: donderdag 9 oktober van 14:00-16:00 uur



Avonturenclub

Kruip in de huid van je eigen held en beleef een spannend verhaal vol keuzes en fantasie. Een tafelrollenspel voor kinderen uit groep 7 en 8, geïnspireerd op boeken en verhalen

Waar: Bibliotheek Stadskanaal

Wanneer: woensdag 15 oktober van 14:30-17:30 uur



Minecraft Adventure Mode in het eLAB

Stap in een digitale avonturenwereld vol raadsels, geheime schatten en teamwork. Een spannende Minecraft-ervaring voor kinderen tot 13 jaar

Waar: Bibliotheek Stadskanaal

Wanneer: woensdag 15 oktober van 14:30-16:00 uur



Speurtocht door je eigen Wonderland

Volg het witte konijn langs magische wonderstops en verzin jouw eigen Wonderland. Een fantasierijke speurtocht vol tekenen, dromen en verdwalen, voor kinderen van 6 tot 10 jaar

Waar: Bibliotheek Onstwedde & Bibliotheek Stadskanaal

Wanneer: Tijdens openingstijden in de Kinderboekenweek



Kinderen gratis lid van de bieb

Alle activiteiten zijn te bezoeken door leden én niet-leden. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Bij de bieb leen je boeken, e-books, luisterboeken, muziek, films, games en nog veel meer leuks voor kinderen. Kom knutselen, spelen of kies een mooi boek uit en plof samen op de bank. In de bibliotheek is een avontuur nooit ver weg!

Kijk voor meer informatie op biblionetgroningen.nl/kidsgratis.

Bron: Valerie Kruijer

Catharina Glazenburg