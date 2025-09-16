Volop avontuur in Bibliotheek Stadskanaal tijdens de Kinderboekenweek

STADSKANAAL – Tijdens de Kinderboekenweek (1 tot en met 12 oktober 2025) organiseert Bibliotheek Stadskanaal (Biblionet Groningen) meerdere activiteiten. Van striphelden tot robots en van nachtelijke natuurtochten tot wonderlijke speurtochten – het wordt een Kinderboekenweek vol fantasie, ontdekkingen en verhalen!
Het thema van deze Kinderboekenweek is ‘Vol avontuur!’ – een uitnodiging om op reis te gaan naar onbekende plekken, magische werelden en mysterieuze geheimen. Alle avontuurlijke activiteiten in de Groningse bibliotheken en boekentips zijn te vinden op groningsebibliotheken.nl/kinderboekenweek.
Avontuurlijke activiteiten
In het kader van de Kinderboekenweek organiseert Bibliotheek Stadskanaal de volgende activiteiten:
Schrijfles Vol avontuur
Wil je leren hoe je een verhaal Vol Avontuur schrijft? Doe mee met de schrijfles van theaterschrijver en regisseur Hannie Dubbelman. In deze workshop leer je hoe je je fantasie kunt gebruiken en je ontdekt hoe je een schrijver kunt worden. Kom meedoen aan deze avontuurlijke les! Deze les is een samenwerking met KleinKunstTheater Holte.
Waar: Bibliotheek Onstwedde
Wanneer: woensdag 1 oktober van 15:00-16:00 uur
Ontdek de bieb met Dash de robot
Ontdek de bieb met Dash, een slimme robot die je langs verrassende opdrachten en boektitels leidt. Een interactieve speurtocht die lezen, techniek en puzzelen combineert – voor kinderen van 6 tot 10 jaar.
Waar: Bibliotheek Musselkanaal
Wanneer: dinsdag 7 oktober van 15:00-16:00 uur
Filmmiddag Alice in Wonderland
Beleef samen de klassieke Disneyfilm uit 1951 op het grote scherm in de bieb. Een tijdloos avontuur voor jong en oud, vol fantasie, pratende dieren en theekransjes met gekke hoeden.
Waar: Bibliotheek Onstwedde
Wanneer: woensdag 8 oktober van 15:00-16:30 uur
Theatervoorstelling Schone Draak
Een muzikale, sprookjesachtige voorstelling voor kinderen van 2 tot 8 jaar. Daan gaat op zoek naar een draak en ontdekt onderweg hoe mooi het kan zijn om even stil te staan.
Waar: Bibliotheek Musselkanaal
Wanneer: donderdag 9 oktober van 15:00-15:45 uur
De Verhalenmachine
Kom langs en bedank je eigen avontuur. Schrijf, teken of – als je nog klein bent – maak een verhaal met plaatjes.
Waar: mobiele Bibliotheek – MFC de Drijscheer in Alteveer
Wanneer: donderdag 9 oktober van 14:00-16:00 uur
Avonturenclub
Kruip in de huid van je eigen held en beleef een spannend verhaal vol keuzes en fantasie. Een tafelrollenspel voor kinderen uit groep 7 en 8, geïnspireerd op boeken en verhalen
Waar: Bibliotheek Stadskanaal
Wanneer: woensdag 15 oktober van 14:30-17:30 uur
Minecraft Adventure Mode in het eLAB
Stap in een digitale avonturenwereld vol raadsels, geheime schatten en teamwork. Een spannende Minecraft-ervaring voor kinderen tot 13 jaar
Waar: Bibliotheek Stadskanaal
Wanneer: woensdag 15 oktober van 14:30-16:00 uur
Speurtocht door je eigen Wonderland
Volg het witte konijn langs magische wonderstops en verzin jouw eigen Wonderland. Een fantasierijke speurtocht vol tekenen, dromen en verdwalen, voor kinderen van 6 tot 10 jaar
Waar: Bibliotheek Onstwedde & Bibliotheek Stadskanaal
Wanneer: Tijdens openingstijden in de Kinderboekenweek
Kinderen gratis lid van de bieb
Alle activiteiten zijn te bezoeken door leden én niet-leden. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Bij de bieb leen je boeken, e-books, luisterboeken, muziek, films, games en nog veel meer leuks voor kinderen. Kom knutselen, spelen of kies een mooi boek uit en plof samen op de bank. In de bibliotheek is een avontuur nooit ver weg!
Kijk voor meer informatie op biblionetgroningen.nl/kidsgratis.
