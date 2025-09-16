Volop avontuur tijdens het Kinderboekenweekfestival

VEENDAM – Op zaterdag 4 oktober organiseert Bibliotheek Veendam, in samenwerking met Cultuurcentrum vanBeresteyn en het Veenkoloniaalmuseum, een spectaculair Kinderboekenweekfestival!
Van 10:30 tot 14:00 uur staat vanBeresteyn in het teken van avontuurlijk voorstellingen, creatieve activiteiten en natuurlijk de magie van boeken. Dit evenement maakt deel uit van de landelijke Kinderboekenweek, die dit jaar plaatsvindt van 1 tot en met 12 oktober.
Kom bijvoorbeeld langs voor de voorstelling ‘Schone Draak’ van Theater Pannenkoek om 11:00 uur en 12:00 uur: Een muzikale, sprookjesachtige voorstelling voor kinderen van 2 tot 8 jaar. Daan gaat op zoek naar een draak en ontdekt onderweg hoe mooi het kan zijn om even stil te staan. Of bezoek de avontuurlijke voorstelling ‘Capaldi’ van Toemla om 13:00 uur: Reis mee door het Europa van de 18e eeuw met muzikant en poppenspeler Giuseppe Capaldi. Een poëtische voorstelling vol livemuziek, poppen en verwondering voor kinderen vanaf 6 jaar.
Daarnaast is er de hele maand oktober een speurtocht door jouw eigen Wonderland te doen in de bibliotheek. Volg het witte konijn langs magische wonderstops en verzin jouw eigen Wonderland. Een fantasierijke speurtocht vol tekenen, dromen en verdwalen, voor kinderen van 6 tot 10 jaar.
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Aanmelden voor de theatervoorstellingen kan via: groningsebibliotheken.nl/veendam
Het thema van deze Kinderboekenweek is ‘Vol avontuur!’ – een uitnodiging om op reis te gaan naar onbekende plekken, magische werelden en mysterieuze geheimen. Alle avontuurlijke activiteiten in de Groningse bibliotheken en boekentips zijn te vinden op groningsebibliotheken.nl/kinderboekenweek.
Kinderen gratis lid van de bieb
Alle activiteiten zijn te bezoeken door leden én niet-leden. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Bij de bieb leen je boeken, e-books, luisterboeken, muziek, films, games en nog veel meer leuks voor kinderen. Kom knutselen, spelen of kies een mooi boek uit en plof samen op de bank. In de bibliotheek is een avontuur nooit ver weg!
Kijk voor meer informatie op biblionetgroningen.nl/kidsgratis.
Bron: Maaike Hermse
Catharina Glazenburg