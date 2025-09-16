Volop avontuur tijdens het Kinderboekenweekfestival

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 16 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG ERG HERFSTACHTIG | NA MORGEN WARMER

Het is tot de avond nog behoorlijk buiig en meestal is het ook bewolkt. De wind is gedraaid naar het westen en is wat minder sterk dan gisteren, maar het zal nog vlagerig zijn met windstoten rond 50 km per uur. Vanavond neemt de wind strek af en dan zijn er iets meer opklaringen. Maar een paar buien blijven vanavond nog mogelijk, maximumtemperatuur vanmiddag rond 16 graden.

Vannacht is het dan droog met een zwakke tot matige zuidwestenwind en minima rond 11 graden. Morgen is het de meeste tijd weer bewolkt en in de middag en de avond kan er af en toe wat regen of motregen vallen. De wind is morgen matig uit het zuidwesten en de maximumtemperatuur is opnieuw maar 16 of 17 graden.

Donderdag is er ook vrij veel bewolking en ook dan kan er soms wat regen vallen, maar het wordt later op de dag 19 of 20 graden. Vrijdag komt daar een paar graden bij want dan zijn er zonnige perioden. Zaterdag is 26 graden zelfs mogelijk, zondag gaan we terug naar 20 of 21 graden. Dan is er kans op regenbuien en is er weer meer bewolking.