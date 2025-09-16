Weer hoed van atelier Hetty Krook uit Blauwestad naar Prinsjesdag

BLAUWESTAD – Dit jaar mocht Hetty Krook een hoed voor de moeder van een Kamerlid maken.
Hetty Krook, van atelier Hoedenvankrook, heeft een hoed voor de moeder van Kamerlid Reinder Blaauw gemaakt. Zij vergezeld haar zoon vandaag op Prinsjesdag.
Jaarlijks zijn er tijdens Prinsjesdag hoeden van Hetty te bewonderen. Vorig jaar maakte ze fascinators (haarversieringen in de vorm van kleine hoedjes) voor Annemarie Heite van NSC en haar dochter. Voor Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) maakte ze in totaal vijf hoeden en in 2023 ook voor diens twee dochters. Ook maakte ze een hoed voormalig kamerlid voor de D66: Antje Diertens.
Bron en foto’s: Hetty Krook
Catharina Glazenburg