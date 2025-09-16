Wereld Alzheimer Dag; Samen muziek maken in Borg Westerwolde

TER APEL – Op zondag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Om hierbij stil te staan wordt op maandagmiddag 22 september een muziekmiddag gehouden in woonzorgcentrum Borg Westerwolde in Ter Apel.
Het thema van Wereld Alheimer Dag is dit jaar ‘Samen muziek maken’. Tijdens de muziekmiddag in Borg Westewolde is er live optreden van muzikant Roelof Hulshof. Bewoners en familieleden kunnen meezingen, klappen of dansen. Ook zijn er lekkere hapjes en een drankjes.
Iedereen is van harte welkom
Lijkt het je leuk om een kijkje te komen nemen? Iedereen is van harte welkom!
Tijdstip en adres
De muziekmiddag begint om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur.
Adres: Doctor Bekenkampstraat 41, Ter Apel.
Over Zorggroep Meander
Woonzorgcentrum Borg Westerwolde is onderdeel van Zorggroep Meander. Bij Zorggroep Meander werken we elke dag samen aan de best mogelijke zorg, met aandacht voor leefplezier en het behoud van eigen regie. U kunt bij Zorggroep Meander terecht voor thuiszorg, wonen, revalidatie en behandelingen.
Bron: Zorggroep Meander
Catharina Glazenburg