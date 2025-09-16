Zondag en maandag: Rheder Markt

RHEDE – Het is bijna weer zover: de Rheder Markt staat voor de deur; het evenement met een geschiedenis die eeuwen teruggaat. De Rheder Markt vindt plaats op zondag 21 september en maandag 22 september 2025.
Voor het eerst vindt dit jaar naast de uitgebreide markt ook een kunstnijverheidsmarkt plaats. Veel producten, voornamelijk vervaardigd door de handelaars, van hout, metaal en beton, naaiwerk, tuindecoratie, sieraden, Tiffany, zeep, kaarsen, tassen, gegraveerde bekers en nog veel meer, worden voor het eerst aangeboden in een apart gedeelte aan de “Alte Ems”. Aanmelden is verplicht tot 31-08-2025.
Natuurlijk staan ook dieren en met name paarden centraal op de markt. Op maandag 22 september worden meer dan 200 paarden verwacht. Op zondag 21 september vindt hier ook de Speed Rodeo Cup met westernpaarden plaats.
Voor de opening van de paardenmarkt op maandag 22 september om 8.00 uur hebben de herauten van de Gallimarkt uit Leer, van de Bottermarkt Ihrhove en de Oemroeper (omroeper) uit Winschoten, Jan Veen, zich weer aangemeld. Samen met de blaaskapel Rhede is een kleurrijk en klankrijk begin van de paardenmarkt verzekerd. Er wordt dan trouwens ook een vat gratis bier geschonken.
Hier volgt een overzicht van andere hoogtepunten van de Rheder Markt 2025
– Middeleeuws kamp aan de Alte Ems van vrijdag 19 september tot maandag 22 september
– Drakenbootrace op de Alte Ems op zaterdag 20 september
– Tentoonstelling land-, bos- en landbouwtechniek bij de manege
– Oldtimertentoonstelling van de “Neurheder Oldtimer Kollegen”, “Freude Alter Landmaschinen Brual” en “de Knojers Rhede”
– Rommelmarkt in de Kirchstraße en de Emsstraße
– Paardensport-dier-landbouw-goederenmarkt op het paardenmarktterrein
– Smeedwerk van de smederijgroep van de Heimatverein Rhede (Ems)
– Fanfare van de vrijwillige brandweer Ihlow
– Tombola ter waarde van ca. 3.000 euro. Prijzen zijn onder andere meerdere halve varkens, consumptiebonnen en nog veel meer
– Live muziek op het feestterrein en in de zalen
Bron: Gerd Conens
Catharina Glazenburg