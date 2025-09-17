Brandweer oefent bij de PLUS in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Dinsdagavond oefende de brandweer bij de PLUS aan de Hoofdweg in Bellingwolde.
Na een melding: ongeval wegvervoer kwamen de hulpdiensten, waaronder brandweer Bellingwolde, de hoogwerker van brandweer Winschoten en brandweer Rhede, met spoed naar de PLUS in Bellingwolde. Het bleek te gaan om een grote oefening.
Het scenario was dat er een auto tegen de pinautomaat was gereden. Een dakdekker zag dit gebeuren. Een tweede auto belandde bij de los/laadruimte op zijn kant. Ook ontstond binnen in de winkel “brand”. Er waren meerdere “slachtoffers” .
Bron en foto’s: Jacob Musch
Catharina Glazenburg