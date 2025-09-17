Brandweer rukt uit voor melding schoorsteenbrand Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN – Brandweer Stadskanaal en 2e Exloërmond zijn vanmiddag rond drie uur uitgerukt voor de melding van een schoorsteenbrand aan de Wollegras in Nieuw-Buinen.
Bij de woning was alarm geslagen omdat er meer rook dan normaal uit de schoorsteen kwam. Omwonenden koelden de schoorsteenpijp met water uit een tuinslang.
Brandweer Stadskanaal verrichtte nacontrole. Brandweer 2e Exloërmond hoefde, evenals de medewerkers van de gearriveerde ambulance, niet in actie te komen.
Bron: 112regioflits
Foto’s: 112Stadskanaal
Catharina Glazenburg