Burgemeester Annelies Pleyte geeft startsein “Oktobermaand Kindermaand”

VEENDAM – Burgemeester Annelies Pleyte gaf vanmorgen op Openbare basisschool De Ommewending in Veendam het startsein voor “Oktobermaand Kindermaand”.
De Oktober Kindermaand wordt traditiegetrouw geopend door de burgemeesters. Burgemeester Annelies Pleyte trad op als quizmaster met vragen over erfgoed, kunst en cultuur. Na afloop van de feestelijke opening werd burgemeester Annelies Pleyte verrast door twee leerlingen die haar, als blijk van waardering, een klein presentje overhandigden. Het gebaar werd met een glimlach ontvangen en vormde een warme afsluiting van een geslaagde ochtend.
Oktobermaand Kindermaand
Oktober Kindermaand is de maand waarin er heel veel creatieve en spannende activiteiten zijn voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Op een laagdrempelige manier maken zij kennis met culturele instellingen zoals musea, molens, borgen, kerken, theaters, natuurorganisaties, bibliotheken en muziekscholen in de provincie.
Oktobermaand Kindermaand wordt in de provincie Groningen georganiseerd door Erfgoedpartners. Voor meer informatie kijk opwww.kindermaand.nl
Bron: Gemeente Veendam, parkstadveendam.nl
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg