Burgemeester Velema opent Oktober Kindermaand met pubquiz in Ter Apel

TER APEL – Met een pubquiz over Groningse cultuur en geschiedenis heeft burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde vanochtend het startsein gegeven voor Oktober Kindermaand 2025. Op basisschool De Bonifatius in Ter Apel namen leerlingen deel aan de quiz, waarmee de jaarlijkse cultuurmaand feestelijk werd geopend.
Oktober Kindermaand maakt het voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogelijk om in de weekenden gratis deel te nemen aan uiteenlopende activiteiten bij musea, borgen, molens, theaters en andere culturele instellingen in de provincie Groningen. Het initiatief moet kinderen en hun ouders op een laagdrempelige manier in aanraking brengen met kunst, cultuur en erfgoed.
Volgens burgemeester Velema is het belangrijk dat kinderen niet alleen de basisvakken leren, maar ook kennis opdoen van hun eigen omgeving en de rijke Groningse geschiedenis. De feestelijke opening viel samen met zijn verjaardag, wat voor extra sfeer zorgde in de klas.
De komende weken staan er in heel Groningen tientallen activiteiten op het programma. Met speciale stickerkaarten kunnen kinderen beloningen verdienen door deel te nemen aan meerdere culturele uitjes.
Malou Vos