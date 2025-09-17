Cruiseschip Disney Destiny begint aan eerste reis

PAPENBURG – Het nieuwste cruiseschip van MEYER WERFT, de Disney Destiny, zal naar verwachting vrijdagavond laat in de avond van 19 september 2025 Papenburg verlaten en via de Eems naar Eemshaven in Nederland varen. De aankomst in Eemshaven staat na een korte proefvaart gepland voor zondagochtend. De laatste afbouw en overdracht van het schip aan de rederij vindt plaats in Eemshaven.
Voor de oversteek van de Eems geldt het volgende schema. Dit schema kan op korte termijn worden gewijzigd, afhankelijk van de weers- en getijdenomstandigheden:
Vrijdag 19 september 2025:
Circa 23:30 uur: Schip in wachtpositie (Papenburg)
Zaterdag 20 september 2025:
Circa 00:00 uur: Passeren sluis (Papenburg)
Circa 04:00 – 04:30 uur: Passeren van de Friesenbrücke (Weener)
Circa. 07:00 – 08:00 uur: Passeren van de Jann-Berghausbrug (Leer)
Circa. 11:30 uur: Aankomst bij de Emssperrwerk (Gandersum)
Circa. 12:30 uur: Passeren van de Emssperrwerk
Circa. 14:30 uur: Passeren van Emden
Alle informatie is onder voorbehoud van wind- en weersomstandigheden en waterstanden en kan daarom niet worden gegarandeerd. Tijdswijzigingen zijn ook op korte termijn mogelijk!
De Disney Destiny zal de Eems opnieuw ondersteund door twee sleepboten in omgekeerde richting oversteken richting de Noordzee. Deze manier van oversteken is succesvol gebleken vanwege de verbeterde manoeuvreerbaarheid.
De Eemsloodsen voeren manoeuvres uit.
De oversteek van het schip zal wederom worden uitgevoerd door het team van de Loodsenvereniging Emden. Zij voeren deze manoeuvres al jaren uit. Het team maakt gebruik van state-of-the-art technologie om zich voor te bereiden op een realistische simulatie van de Eems-oversteek in Wageningen (Nederland).
De oversteek van de Eems zal worden uitgevoerd met behulp van de Eemskering. De duur van de oversteek zal altijd zo kort mogelijk worden gehouden om de scheepvaart op de Eems niet te hinderen. Meer informatie over de werking en werking van de Emssperrwerk is te vinden op www.nlwkn.niedersachsen.de.
Bron: Meyer Werft
Catharina Glazenburg