Echte Bakker Bos sluit de deuren

TER APEL – In verband met gezondheidsproblemen sluit Echte Bakker Bos in Ter Apel de deuren.
Johan Bos is al geruime tijd ziek. De bakkerij was de afgelopen tijd gesloten. De bakkerij en de winkel gaan nu definitief dicht. “Wij hebben na lang overwegen nu toch moeten besluiten de bakkerij en de winkel definitief te sluiten. De situatie laat ons helaas geen andere keuze”, melden ze op Facebook.
Ze zijn nog in gesprek met mogelijke overnamekandidaten voor de bakkerij, of dit ook tot een overname zal leiden is nog onduidelijk.
Bron: Echte Bakker Bos
Catharina Glazenburg