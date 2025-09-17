Kinder Bijbel Club in Midwolda gaat van start

MIDWOLDA – Zaterdag 20 september gaat de Kinder Bijbel Club weer van start! Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn welkom in Dorpshuis De Schakel. Het begint om 10.30 uur, maar vanaf 10.00 uur kunnen de kinderen zich al inschrijven.
Voor ouders staat een lekkere kop koffie of thee klaar! Er is een springkussen en na afloop krijgt iedereen een lekkere snack. Deelname is gratis. Het vrolijke programma gaat over het thema: ‘Zullen we vrienden zijn?’
De Kinder Bijbel Club is er elke maand op twee locaties:
- Midwolda: elke derde zaterdagmorgen van de maand, 10.30 – 12.00 uur (inschrijven vanaf 10.00 uur) in De Schakel, Hoofdweg 170
- Finsterwolde: elke eerste zaterdagmiddag van de maand, 14.30 – 16.00 uur (inschrijven vanaf 14.00 uur) in De Graanschuur, Hoofdweg 19. Let op: de tijden van de club in Finsterwolde zijn veranderd! Zo kunnen ook kinderen die ’s morgens sporten gezellig naar de club komen.
Ben jij erbij? Het kinderwerkteam kan niet wachten om er samen met jou een feestje van te maken!
Meer informatie: kijk op social media (@Geloof in Oldambt) of neem contact op via tel.nr. 06-54938508.
Bron en foto’s: Joshua Notebom | Media van Jos
Catharina Glazenburg