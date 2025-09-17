Koninklijke Onderscheiding voor Jan Hilgersom

VEENDAM – Dinsdag is de heer Jan Hilgersom (85) uit Veendam benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester AnneliesPleyte reikte de Koninklijke Onderscheiding uit tijdens een Bijzondere Algemene ledenvergadering van muziekvereniging Voorwaarts Veendam.

Tijdens de feestelijke avond in het verenigingsgebouw werd officieel afscheid genomen van Jan Hilgersom als muzikant van Voorwaarts. De heer Hilgersom zet zich al meer dan 60 jaar in als vrijwilliger op het terrein van muziek, begrafeniswezen en onderwijs. Hij ontving de Koninklijke Onderscheiding voor zijn grote verdiensten op deze gebieden.

Jan Hilgersom is sinds hij in 1966 lid werd van muziekvereniging Voorwaarts een vaste waarde binnen de vereniging. Als muzikant speelde hij jarenlang bugel, bariton, tuba en uiteindelijk bes-bas. Toen de vereniging eind jaren tachtig dringend een bes-bas nodig had, aarzelde hij niet. Hij volgde lessen en maakte zich het instrumenteigen. Tot en met het voorjaarsconcert op 24 mei jl speelde hij, op 85-jarige leeftijd, nog altijd trouw mee en miste bijna geenrepetitie of optreden.

Bestuursfuncties

Van1969 tot 1976 was Jan Hilgersom penningmeester van de muziekvereniging. In die rol zorgde hij voor financiële stabiliteit en nam hij in 1973 het initiatief tot een herziening van de contributie. Na het onverwachte overlijden van de toenmalige voorzitter nam hij in 1976 het voorzitterschap op zich. Die functie vervulde hij 17 jaar lang, tot 1993. In die periode groeide de vereniging naar 120 leden, maar kende ook lastige financiële jaren. De heer Hilgersom hield de boel bij elkaar en zorgde ervoor dat Voorwaarts zichtbaar werd in de regio.

Hij organiseerde buitenlandse concertreizen naar onder andere Berlijn, Aurich en Gniezno in Polen. Ook bij lokale evenementen zoals de sinterklaasintochten, voetbalwedstrijden en winkelopeningen gaf Voorwaarts acte de préséance. Jan Hilgersom regelde de activiteiten, speelde mee en hield de vereniging zichtbaar en levendig. Daarnaast verrichtte hij tal van hand- en spandiensten. Onderhoud aan het gebouw, klusjes binnen en buiten: hij draaide nergens zijn hand voor om.

Erelid

In2021 werd Jan Hilgersom benoemd tot erelid van muziekvereniging Voorwaarts Veendam. Een erkenning van zijn niet aflatende betrokkenheid. Zijn positieve energie, betrouwbaarheid en hart voorde club is een inspiratie voor de leden.

VrijwilligerRK-begraafplaats

Buitende muziekvereniging heeft hij zich op veel meer terreinen ingezet. Zo was hij actief als bestuurslid van de basisschool waar zijn kinderen op zaten, en is hij sinds zijn pensioen al ruim twintig jaar betrokken bij het onderhoud van de Rooms-Katholieke begraafplaats in Veendam. Iedere dinsdagochtend werkt hij daar samen met een vaste groep vrijwilligers.

Burgemeester Annelies Pleyte: “De jarenlange, toegewijde inzet van de heer Jan Hilgersom getuigt van een diepe betrokkenheid bij de mensen om hem heen en de gemeenschap van Veendam. Zijn loyaliteit, dienstbaarheid en onvermoeibare inzet vormen een inspirerend voorbeeld voor velen. Ik ben vereerd dat ik de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau mag uitreiken aan de heer Jan Hilgersom en hem de versierselen heb mogen opspelden.”

Bron: Gemeente Veendam

Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl

Catharina Glazenburg