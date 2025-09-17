DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Dinsdagavond vond rond 22.00 uur op de Overledinger Straße in Papenburg een ernstig verkeersongeval plaats. Een 26-jarige bestuurder van een Porsche reed over de Overledinger Straße vanaf de Flachsmeerstraße richting het Osterkanal. De auto slipte en botste frontaal op een tegemoetkomende Audi, bestuurd door een 47-jarige vrouw. De Audi-bestuurder raakte bij de botsing ernstig gewond en werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de Porsche raakte lichtgewond. De omvang van de schade is momenteel onbekend.
Tussen maandag 19.00 uur en dinsdag 09.00 uur hebben tot nu toe onbekende daders bij een foodtruck aan de Deverweg in Papenburg ingebroken. Ze hebben diverse blikjes drank, vlees en verpakkingsmateriaal buitgemaakt. De politie verzoekt getuigen met informatie contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/9260.
Haren
Tussen zondag 17.00 uur en dinsdag 7.15 uur hebben tot nu toe onbekende daders zich toegang verschaft tot een bouwterrein aan de Lindloher Moorstraße in Haren. Daar hebben ze twee bouwmachines – een graafmachine en een bulldozer – opengebroken en twee accu’s gestolen. De daders hebben ook ongeveer 100 liter diesel uit de graafmachine afgetapt. De eerste bevindingen wijzen op een schade van ongeveer € 1.800,-. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via 05932/72100.
Meppen
Tussen zaterdag 6.30 uur en maandag 7.00 uur heeft op een bouwplaats aan de Antwerpener Straße in Meppeneen diefstal plaatsgevonden . Onbekende daders hebben in totaal 20 kabelhaspels gestolen, elk met 500 meter stroomkabel. De schade bedraagt circa € 8.000,-. De daders zijn vervolgens in onbekende richting gevlucht. De politie verzoekt getuigen die in de genoemde periode verdachte personen of voertuigen in de buurt van de bouwplaats hebben gezien, contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/949-0.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg