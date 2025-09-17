Mercurius Ter Apel organiseert bingoavond bij Enjoy

TER APEL – Op vrijdag 26 september 2025 organiseert ondernemers- en handelsvereniging Mercurius Ter Apel een sfeervolle bingoavond bij Lunchroom & Brasserie Enjoy in Ter Apel. Iedereen is van harte welkom om mee te doen en kans te maken op mooie prijzen.
Vanaf 19.30 uur gaan de deuren open, om 20.00 uur start de eerste ronde. Onder het genot van een hapje en drankje van Enjoy maken deelnemers kans op mooie prijzen.
Tickets kunnen worden besteld via de website van Mercurius.
Bron: Diana Stanneveld
Catharina Glazenburg