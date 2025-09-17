Nationale Sportweek in de gemeente Oldambt

OLDAMBT – De week van 19 tot en met 28 september staat in het teken van sport en beweging tijdens de Nationale Sportweek. Jong en oud kunnen meedoen aan diverse laagdrempelige en gezellige activiteiten, zoals wandeltochten, fietstochten en vechtsportlessen. Een week vol vitaliteit, ontmoeting en plezier! Ook in de gemeente Oldambt is er van alles te doen. Kijk vooral ook bij de sportaanbieders in de regio naar het aanbod, op www.oldambtbeweegt.nl is een overzicht te vinden.
Wethouder Sport en Gezondheid, Erich Wünker, benadrukt het belang van dit initiatief:
“Bewegen is belangrijk om gezond en vitaal te blijven, zowel fysiek als mentaal. In onze gemeente is er een breed en gevarieerd sport- en beweegaanbod. Met de Nationale Sportweek zetten we dit aanbod extra in de schijnwerpers en bieden we inwoners de kans om kennis te maken met activiteiten die bij hen passen. Ik ben blij dat we deze mooie activiteiten kunnen organiseren, voor jong én oud.”
Activiteiten voor volwassenen
Beweegloket – loop binnen met je vraag
Persoonlijk advies over sport- en beweegmogelijkheden in Oldambt door onze beweegcoaches.
- Ma 22 september – De Hardenberg, Finsterwolde – 13.00–16.00 uur
- Di 23 september – Gezondsheidscentrum Emmaheerd, Winschoten – 9.00–12.00 uur
- Do 25 september – Eextahal, Scheemda – 10.00–12.00 uur
Geen aanmelding nodig.
Wandelen – tocht in Midwolda
- Vr 19 september, 10.00–13.30 uur
Start: De Schakel, Midwolda
Gratis deelname (incl. koffie/thee en lunch)
Aanmelden: https://forms.office.com/e/fMkXnyN1pS
Info: Lonneke Jansen – l.jansen@hvdsg.nl – 06 26 97 53 64
Wandelgroepen – Nationale Wandeluitdaging
Wekelijks wandelen in Nieuwolda, Midwolda, Scheemda, Winschoten of Bad Nieuweschans. Gezond, gezellig en voor iedereen.
Meer info: https://www.oldambtbeweegt.nl/sport-en-bewegen/de-nationale-wandeluitdaging/
Fietsen – Doorhappen Groepsfietstocht (25 km)
- Vr 19 september, 10.00–15.00 uur
Start: Buurtcentrum Heiligerlee, Vendelstraat 24, Heiligerlee
Aanmelden: https://forms.office.com/e/fMkXnyN1pS
Info: Eva Gnodde – e.gnodde@hvdsg.nl – 06 26 74 58 64
Fietsen – Doortrappen Groepsfietstocht (35 km)
- Zo 28 september
Opstaplocaties: Scheemda, Wedde, Oude Pekela
Aanvang 09.00 uur, vertrek 10.00 uur
Deelname gratis, route en koffie/thee inbegrepen
Aanmelden: https://forms.office.com/e/vNaBiw4tAw
Info: Eva Gnodde – e.gnodde@hvdsg.nl – 06 26 74 58 64
Doortrappen Fietstocht Land Art Oldambt (ná de Sportweek)
Ontdek de indrukwekkende Land Art-projecten in Oldambt!
- Za 4 oktober
Aanvang: 9.30 uur bij Cultuurhuis De Klinker, Winschoten. Eindtijd: ca. 13.30 uur
Deelname gratis, route en koffie/thee inbegrepen
Aanmelden: https://forms.office.com/e/rR1MHAyipT
Info: Eva Gnodde – e.gnodde@hvdsg.nl – 06 26 74 58 64
TOFFE Activiteiten voor jongeren
Gratis proeflessen bij Budoschool Chikara
Maak kennis met karate, kickboksen en jiu jitsu.
Locatie: Bovenburen 104, Winschoten
Programma:
- Ma 22 september: Karate 14+ (20.00–21.00 uur), Kickboksen 14+ (20.30–21.30 uur)
- Di 23 september: Kickboksen 12–15 jr (18.00–19.00 uur), Kickboksen 16+ (19.00–20.00 uur)
- Wo 24 september: Jiu jitsu 14+ (20.00–21.00 uur)
Aanmelden t/m 18 september via WhatsApp bij Laurens Blanksma (buurtsportcoach) via 06 44 12 64 90.
Bron: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg