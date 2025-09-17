Oldtimershow Winschoten200: grensoverschrijdend feest van nostalgie en samenwerking

WINSCHOTEN – Op zaterdag 27 september vormt de binnenstad van Winschoten het decor voor een unieke Oldtimershow in het kader van Winschoten200. Het evenement brengt niet alleen een bont gezelschap van klassieke voertuigen samen, maar benadrukt ook de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland binnen het Interreg DE-NL verband.
In totaal nemen 30 oldtimers en 20 brandweeroldtimers deel aan de parade en de show. De brandweerwagens komen zowel uit Oost-Groningen als uit Noordwest-Duitsland, waarmee het evenement letterlijk de brug slaat tussen de twee regio’s.
Programma
- 13.00 uur – Verzamelen achter Cultuurhuis De Klinker
- 14.00 uur – Start parade door de Langestraat
- 15.00 – 16.00 uur – Show op het Marktplein
- 16.00 uur – Einde
Het deelnemersveld is bijzonder gevarieerd. Zo zijn er diverse klassiekers te bewonderen, waaronder:
- Een Citroën C4 Rosalie uit 1928
- Een Mercedes 170 VA uit 1950/1952
- Een Austin 8 Saloon uit 1939 en een Austin 8AP military tourer uit 1940
- Een Heinkel Trojan uit 1963
- Een Toyota Celica uit 1977
- En natuurlijk meerdere iconische Citroën 2CV’s en Volkswagen Kevers, symbool van naoorlogse mobiliteit.
Met deze mix van klassiekers en brandweeroldtimers uit Nederland en Duitsland belooft de Oldtimershow niet alleen een nostalgische beleving te worden, maar ook een prachtig voorbeeld van hoe cultuur, historie en grensoverschrijdende samenwerking elkaar versterken.
Iedereen is van harte welkom om de parade en de show te bewonderen en samen een stukje geschiedenis te vieren tijdens Winschoten200
Bron: Chris de Raaf
Op de foto’s:
Cor Heemstra – Citroën Hy uit 1964
Hermann Egges – Austin 8 ARA two door saloon uit 1939
Dick Zwart SOBW – Studebaker uit 1954
Catharina Glazenburg