Ontdek het eLAB – De creatieve maakplek van Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Bibliotheek Veendam nodigt alle jonge makers van 6 tot 14 jaar uit om hun creativiteit te ontdekken in het eLAB, de plek waar techniek en fantasie samenkomen. Elke woensdagmiddag staat er een nieuwe, verrassende workshop klaar vol inspiratie of uitdagingen.
Programma oktober 2025:
Minecraft Adventure Mode – woensdag 1 oktober, 14.30 – 15.30 uur
Stap deze Kinderboekenweek in een wereld vol avontuur! In de bibliotheek duik je in een spannend Minecraft-verhaal in adventure mode. Los puzzels op, vind verborgen schatten en werk samen met andere ontdekkingsreizigers.
Toegang: gratis – vooraf inschrijven verplicht.
Op avontuur met Dash – woensdag 8 oktober, 14.30 – 16.00 uur
Ontdek tijdens de Kinderboekenweek de bibliotheek op een heel nieuwe manier samen met Dash, de slimme en vrolijke robot! Tijdens deze interactieve speurtocht leidt Dash je langs geheime boektitels, verrassende opdrachten en spannende vragen.
Toegang: gratis – vooraf inschrijven verplicht.
Battle Bots! – woensdag 15 oktober, 14.30 – 15.30 uur
Houd je van techniek én actie? Met deze mini-battle robots organiseer je spannende robotgevechten. Wie wordt de beste Battle Bot-operator?
Toegang: gratis – vooraf inschrijven verplicht.
Dim Junius – Striptekenaar – woensdag 22 oktober, 14.30 – 16.00 uur
Ontmoet striptekenaar Dim Junius en ontdek hoe je je eigen stripverhaal tot leven wekt.
Hieraan zijn kosten verbonden – vooraf inschrijven verplicht.
Filmvertoning Alice in Wonderland – woensdag 29 oktober, 14.30 – 16.00 uur
Stap samen met Alice in een wereld vol wonderen, pratende dieren en knotsgekke figuren! Deze week vertonen we in het eLAB de klassieke Disneyfilm Alice in Wonderland (1951) – een film vol kleur, fantasie en onvergetelijke avonturen.Toegang: gratis – vrije inloop.
Het eLAB in Bibliotheek Veendam is dé plek voor kinderen die willen experimenteren, ontwerpen en bouwen. Van programmeren met robots tot het maken van lichtgevende kaarten – elke maand is er een nieuw programma vol creatieve uitdagingen.
Meer informatie en inschrijven: www.groningsebibliotheken.nl/veendam
