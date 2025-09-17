Ontdekdag driewielfiets trekt veel belangstelling

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 17 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER VANDAAG REGEN | MORGEN DRUILERIG

Er is vanochtend een beetje zon en het blijft nog droog, maar de bewolking neemt ook al toe. Vanmiddag is het bewolkt en gaandeweg de middag en ook vanavond is er wat regen en motregen te verwachten. De maximumtemperatuur is 17 graden er staat een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, windkracht 2 tot 4.

En vannacht en morgen blijven we in die zone met veel bewolking. Zowel komende nacht als morgen valt er af en toe wat regen of motregen. Er staat in die fase een matige zuidwestenwind en het is vochtig en soms een beetje nevelig. Maximumtemperatuur morgen rond 19 graden.

Vrijdag zijn we van dat front verlost en dan komen er flinke zonnige perioden. Daardoor kan de temperatuur overdag oplopen tot rond de 25 graden. Dat zijn dus nazomerse temperaturen en ook zaterdag zijn is het warm, maar later op de dag is er kans op een regen- of onweersbui. Daarna zakken we zondag terug naar 17 tot 20 graden en dan is de kans op buien nog wat groter. Na het weekend is het fris weer met 15 of 16 graden, soms een bui, en af en toe zon.