Ontdekdag driewielfiets trekt veel belangstelling

BLIJHAM – Vanmiddag organiseerde Westerwolde Beweegt de Driewielfiets Ontdekdag in Blijham. Op de parkeerplaats van voetbalvereniging ASVB maakten inwoners kennis met verschillende soorten driewiel- en duofietsen. Het werd een geslaagde middag met mooi weer, veel belangstelling en volop proefritten.
Fietsen zonder zorgen
Een driewielfiets biedt stabiliteit en veiligheid, ideaal voor mensen die moeite hebben met balans of het op- en afstappen. Ook de duofiets viel in de smaak: samen fietsen met een familielid of begeleider maakt het voor veel mensen mogelijk om actief en mobiel te blijven.
Wethouder Saskia Ebbers benadrukte het belang van dit initiatief: “We willen dat iedereen in Westerwolde zo lang mogelijk zelfstandig blijft. Deze ontdekdag helpt mensen om weer vertrouwen te krijgen in fietsen. Zo blijven ze gezond en in contact met anderen.”
Kennismaken en uitproberen
Tijdens de middag gaven fietsdocenten van de Fietsersbond uitleg over de mogelijkheden van de verschillende fietsen. Bezoekers konden vragen stellen, advies krijgen én een proefrit maken onder begeleiding. Er waren meerdere modellen beschikbaar, zoals een duofiets en een driewiel ligfiets, zowel met als zonder trapondersteuning. De deelname was gratis.
Samenwerking
De ontdekdag was een initiatief van Westerwolde Beweegt, in samenwerking met Stichting Welzijn Westerwolde, Wedden dat ’t Lukt, Huis voor de Sport Groningen, de Fietsersbond en VeiligheidNL.
Wie meer wil weten over dit project en toekomstige activiteiten, kan terecht op: www.westerwoldebeweegt.nl/doortrappen.