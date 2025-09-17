Provincie stimuleert gezonde leefstijl via subsidie 

GRONINGEN – Gemiddeld hebben Groningers minder gezonde levensjaren dan andere Nederlanders. Maar ook binnen onze provincie zijn er lokaal en regionaal grote verschillen in gezondheid. “Dit college wil meer gezonde levensjaren voor álle inwoners”, aldus gedeputeerde Pascal Roemers. “Omdat een gezonde leefstijl helpt om gezond te blijven en een gevoel van welzijn te ervaren, willen we daar met de subsidieregeling Gezonde Leefstijlinitiatieven onze bijdrage aan leveren.”
Initiatieven
De subsidie ondersteunt activiteiten die mensen stimuleren om gezonder te leven, meer te bewegen en zich mentaal beter te voelen. Ook projecten die eenzaamheid verminderen of ouderen helpen vitaler te blijven, komen in aanmerking. Het is daarnaast van belang dat de activiteiten bijdragen aan maatschappelijke bewustwording over een gezonde leefstijl.
Wie kan aanvragen?
De subsidie Gezonde Leefstijlinitiatieven kan worden aangevraagd door onder meer gemeenten, wijk- of welzijnsorganisaties, zorginstellingen, stichtingen, verenigingen en scholen. Het subsidiebedrag is minimaal 5.000 euro en maximaal 15.000 euro. Subsidie aanvragen kan van 24 september a.s. tot 1 januari 2027.
Kijk voor meer informatie op www.provinciegroningen.nl.
Bron: Provincie Groningen
Catharina Glazenburg