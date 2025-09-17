Sef eerste naam voor OPMAAT

GRONINGEN – Sef is de headliner van het nieuwe evenement OPMAAT.

Op woensdag 30 oktober bundelen ontdekfestival Grasnapolsky en het Noord Nederlands Orkest de krachten in deze gloednieuwe samenwerking in SPOT Groningen.

Sef bracht onlangs zijn nieuwe album Lieve Monsters uit en wist deze zomer, net als het Noord Nederlands Orkest, indruk te maken met een onvergetelijke show in de Alpha op Lowlands. Zijn najaarstour is vrijwel volledig uitverkocht, zijn show in de kleine zaal tijdens OPMAAT is zijn enige clubshow in Noord-Nederland.

Sef staat bekend om zijn maatschappijkritische teksten en vernieuwende sound. Dinsdag 16 september werd hij voor zijn videoclips bekroond met de Fullscreen x XITE Oeuvreprijs tijdens het Nederlands Film Festival. In 2024 won hij een Edison voor beste album. Hij is de eerste van drie namen uit de Grasnapolsky-programmering die voor de eerste editie van dit bijzondere evenement worden aangekondigd.



Het Noord Nederlands Orkest speelt in de grote zaal twee sets van 30 minuten – van filmscores tot klassieke meesterwerken. De twee andere Grasnapolsky-acts die het OPMAAT programma compleet maken, worden de komende weken bekendgemaakt.

“Met Sef hebben we bij de lancering van dit nieuwe project direct een artiest die perfect laat zien waar OPMAAT voor staat,” zegt Mariska Berrevoets, directeur van Grasnapolsky. “Een gevestigde naam die steeds grenzen opzoekt en zijn publiek verrast en over élk detail nadenkt. Zijn show in het OPMAAT-programma zorgt voor precies die spanning tussen verschillende muzikale werelden die we zoeken.”



OPMAAT is een festivalavond waarbij bezoekers vrij bewegen tussen symfonische muziek en Grasnapolsky-acts, zonder vaste stoelen of verplicht programma. In de wandelgangen worden bezoekers verrast door dj’s, kunst en installaties. Het concept is een voortzetting van de succesvolle kruisbestuiving die beide organisaties nastreven – het NNO dat net zo makkelijk op Lowlands als in het Concertgebouw staat, en Grasnapolsky dat al meer dan 10 jaar nieuwe talenten en genres ontdekt en sinds 2019 in Groningen plaatsvindt.

Het Noord Nederlands Orkest, dat al decennia tot de top van de Nederlandse klassieke muziek behoort en deze zomer 20.000 festivalgangers in diezelfde Alpha-tent op Lowlands wist los te krijgen, staat met 70 musici uit 14 landen bekend om zijn veelzijdigheid: van het Concertgebouw tot festivalpodia.



Grasnapolsky is al meer dan 10 jaar de plek waar nieuw talent wordt ontdekt en muzikale grenzen worden opgezocht. Van S10 tot Froukje tot Goldband – vaak zag Grasnapolsky ze het eerst. Het festival, dat sinds 2019 ook in Groningen plaatsvindt, staat bekend om zijn eigenzinnige programmering en het creëren van bijzondere muzikale ontmoetingen. OPMAAT wordt een jaarlijks terugkerend evenement naast het reguliere Grasnapolsky weekendfestival dat in 2026 terugkeert.

Praktische informatie:

OPMAAT – Noord Nederlands Orkest x Grasnapolsky

30 oktober 2025, 19:30 uur, SPOT Groningen



Meer info op: spotgroningen.nl

