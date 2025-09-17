Start computercursus Bibliotheek Ter Apel

TER APEL – Kun je wel wat hulp gebruiken met je computer? Doe dan mee met de cursus Klik & Tik in de bibliotheek van Ter Apel. Start maandagmiddag 6 oktober om 14.30 uur.
Met het computerprogramma Klik & Tik leer je op een makkelijke manier omgaan met de computer, het internet en sociale media. Zo leer je in stapjes digitale basisvaardigheden. Dus een computer of tablet aan- en uitzetten, omgaan met de muis, klikken, slepen, scrollen. Daarna ga je het internet op. Om websites te zoeken, iets te kopen, een reisje te boeken of foto’s te uploaden. En je leert over het gebruik van je mobiele telefoon.
Deze cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Je leert hoe je computer, tablet en internet werkt. De cursus is voor iedereen die hier geen ervaring mee heeft. Meedoen is gratis, ook als je geen lid van de bibliotheek ben.
Wil je meedoen of wil je graag meer informatie? Stuur een mail naar Harma de Roo: h.deroo@biblionetgroningen.nl.
Bron: Harma de Roo
Catharina Glazenburg