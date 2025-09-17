Straten krijgen klinkers uit eigen Pekelder steenfabriek

PEKELA – De komende jaren zullen in Pekela steeds vaker straten worden bestraat met klinkers van de eigen steenfabriek Strating in Oude Pekela. De klinkers worden geleverd via firma Stonebase uit Den Bosch.
Start in Oude Pekela
Als eerste is de Houtstek in Oude Pekela aan de beurt. Dit wijkje, gebouwd op het terrein van de voormalige houthandel Koerts, kende tot nu toe nog de oude bouwweg. Nu krijgt de straat een nieuwe inrichting met parkeerplaatsen voorzien van grastegels, twee verkeersdrempels en een boom. De straatklinkers geven de wijk een geheel nieuw aanzicht.
Na de Houtstek volgen ook de Merellaan, Brik en Praam in Nieuwe Pekela.
Trots op Pekelder product
Burgemeester Jaap Kuin is enthousiast: “Wat is er mooier dan stenen uit Pekela, gebakken uit Groninger klei, die de Groninger straten kleuren. Dat is toch een fantastisch uithangbord. We mogen echt trots zijn op dit Pekelder product.”
Historische steenfabriek
Steenfabriek Strating bestaat sinds 1883 en is de enige nog werkende steenfabriek boven de grote rivieren. Het familiebedrijf van de broers Geert Jan en Marten Strating is van oudsher gespecialiseerd in gevelstenen. Sinds dit jaar produceren ze ook straatstenen.
Eerste klinkers gelegd
Vanmiddag werd aan de Houtstek stilgestaan bij de eerste aanleg met Pekelder stenen. De symbolische eerste klinkers werden gelegd door burgemeester Jaap Kuin, Marten Strating en Levi-Dean Voort, de jongste bewoner van de Houtstek.
Bron: Gemeente Pekela
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg