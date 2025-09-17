Utrechts Byzantijns Koor verzorgt concert in Magnuskerk Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op zondag 12 oktober a.s. is er om 16.00 uur een concert in de Magnuskerk in Bellingwolde. Deze keer geeft het Utrechts Byzantijns Koor o.l.v. Richard van Vliet een concert met prachtige Oekraïense muziek.
Het koor bestaat al 70 jaar en zingt in traditionele kledij. Naast kerkelijke liederen zingen ze ook oude folkloristische Oekraïense liederen in de originele taal.
Het koor heeft over de hele wereld opgetreden op vele prestigieuze locaties o.a. Westminster Abbey in Londen, de Notre-Dame in Parijs en zelfs twee keer in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.
Deur is open vanaf 15.30 uur.
Bron: Pieter Shaw secretaris concertcommissie Magnuskerk Bellingwolde
Catharina Glazenburg