Vanavond raadsvergadering gemeente Westerwolde

- CG - Gemeente Westerwolde, Radio Westerwolde

WESTERWOLDE – Vanavond vergadert de gemeenteraad van Westerwolde om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen.

Naast de vaste agendapunten staan de volgende onderwerpen op de agenda:

 Afhamerpunten
• Renovatie van (kunstgras)voetbalvelden
• TAM-omgevingsplan Harpelerweg 19-21 in Harpel
• TAM-omgevingsplan Veelerveensterweg 77-80 in Veelerveen
• Zomernota 2025
• Vernieuwing van het welstandsbeleid
• Ontwerpwijziging Gemeenschappelijke Regeling Afeer

 Bespreekpunten
• Eerste analyse van de kabinetsreactie Staat van Groningen en Noord-Drenthe 2025
• Visie op het openbaar vervoer

De volledige agenda en de stukken zijn HIER te vinden.

Wil je thuis meeluisteren? Dat kan via de volgende link: https://www.westerwoldeactueel.nl/radio/live/

Catharina Glazenburg

Bron: Gemeente Westerwolde

