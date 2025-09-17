Volop avontuur in Bibliotheek Winschoten tijdens de Kinderboekenweek

WINSCHOTEN – Tijdens de Kinderboekenweek (1 tot en met 12 oktober 2025) organiseert Bibliotheek Winschoten (Biblionet Groningen) een dag vol met avontuurlijke activiteiten. Kinderen zijn van harte welkom op zaterdag 11 oktober bij de Bibliotheek of bij de Ruby Campus langs te komen.
‘We beginnen die dag van 11.00 tot 11.45 uur in de bibliotheek met Theater Toemla en hun show Capaldi, reis mee met deze kindervoorstelling door het Europa van de 18e eeuw met muzikant en poppenspeler Giuseppe Capaldi. Vervolgens gaan we van 13.00 tot 16.00 uur verder in de Ruby Campus aan de Langestraat met de avonturenclub. Kruip bij dit tafelrollenspel voor kinderen uit groep 7 en 8 hierbij in de huid van je eigen held en beleef een spannend verhaal vol keuzes en fantasie’, vertelt Jelte Hommes.
Daarnaast zal er in de Ruby Campus workshops kinderpoëzie worden verzorgd door dichter Anke de Klerk. De eerst workshop voor de onderbouw is van 13.00 tot 14.00 uur en de tweede voor de bovenbouw van 15.00 tot 16.00 uur.
Het thema van deze Kinderboekenweek is ‘Vol avontuur!’ – een uitnodiging om op reis te gaan naar onbekende plekken, magische werelden en mysterieuze geheimen. Alle avontuurlijke activiteiten in de Groningse bibliotheken en boekentips zijn te vinden op groningsebibliotheken.nl/kinderboekenweek.
Kinderen gratis lid van de bieb
Alle activiteiten zijn te bezoeken door leden én niet-leden. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Bij de bieb leen je boeken, e-books, luisterboeken, muziek, films, games en nog veel meer leuks voor kinderen. Kom knutselen, spelen of kies een mooi boek uit en plof samen op de bank. In de bibliotheek is een avontuur nooit ver weg!
Kijk voor meer informatie op biblionetgroningen.nl/kidsgratis.
Bron: Jelte Hommes
Catharina Glazenburg