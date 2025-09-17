Voorlichting over digitale criminaliteit in Vlagtwedde en Blijham

VLAGTWEDDE, BLIJHAM – Op maandag 6 oktober geeft wijkagent Aaldert Koning voorlichting over digitale criminaliteit en internetoplichting.
- 10.30 uur – Bibliotheek Vlagtwedde
- 14.15 uur – Bibliotheek Blijham
Tijdens de bijeenkomsten krijgen bezoekers praktische tips om online veilig te blijven en leren zij hoe zij oplichters kunnen herkennen. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen.
Digitale criminaliteit treft dagelijks duizenden Nederlanders. In 2024 waren er maar liefst 2,4 miljoen slachtoffers – dat zijn meer dan 6.500 mensen per dag. Het gaat vaak om phishing, WhatsApp-fraude of ransomware, met soms ingrijpende gevolgen. Toch doet slechts een klein deel van de slachtoffers aangifte.
Om hier iets tegen te doen, slaan partners in Noord-Nederland de handen ineen. Op 6 oktober, de start van de Week van de Veiligheid, vindt de grote actiedag “Echt niet Vandaag” plaats. Bedrijven, scholen, verenigingen, overheden en inwoners organiseren die dag door de hele regio activiteiten om digitale criminaliteit tegen te gaan.
Bron: Harma de Roo
Catharina Glazenburg