Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
Welke interviews kunt u vandaag verwachten:
09.15 Malou Vos: Reportage
09.45 Alberta Kuil – Lezing: In contact over suïcidaliteit in Vennekerk Winschoten
10.15 Chris de Raaf – Gezocht Oldtimers voor Winschoten 200
10.45 Jan Hebers – Activiteiten Welzijn Westerwolde
11.15 Malou Vos: Reportage
11.45 Dick Heijnen – Zonnepark Lethe / Veendijk
Presentatie: Linda Koops
Catharina Glazenburg
