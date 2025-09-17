Winkeltjes – tentoonstelling in het MOW

BELLINGWOLDE – Op zaterdagmiddag 18 oktober 2025 opent in het MOW in Bellingwolde de tentoonstelling Winkeltjes – een fotografische ode aan de kleine, improviserende wegkraampjes in en rond het dorp.
De tentoonstelling toont werk van kunstenaar Lisa Smithson, met aanvullend beeldend werk van jonge
makers uit de regio. Om 15.30 uur vindt een korte lezing plaats door Ruby de Vos.
De tentoonstelling is na deze middag nog te zien in het MOW. Op 18 oktober is de toegang speciaal
gratis, vanaf 15.30 uur.
MOW – Museum Westerwolde, Bellingwolde
Zaterdag 18 oktober 2025
Lezing & publiek moment: 15.30 uur
Bron: Lisa Smithson
