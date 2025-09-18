Eerste natuurinclusieve boer in Groningen: Staatsbosbeheer start samenwerking met familie Wolfs-Migchels

ONSTWEDDE – Staatsbosbeheer is een natuurinclusieve samenwerking gestart met het landbouwbedrijf van Albert en Janitha Wolfs-Migchels in Onstwedde. De Groningse familie mag zich vanaf vandaag de eerste ‘natuurinclusieve boer’ van de provincie noemen. De samenwerking is onderdeel van een landelijk project van Staatsbosbeheer en het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, waarbij circa 80 boeren door heel Nederland op een duurzame manier met natuur en landbouw aan de slag gaan.
De samenwerking in Onstwedde is geen toeval: de familie Wolfs-Migchels werkt al jaren prettig samen met Staatsbosbeheer. De nieuwe overeenkomst verdiept deze band en legt vast hoe beide partijen zich samen inzetten voor meer biodiversiteit in de regio — op het boerenland én op de nabijgelegen percelen van Staatsbosbeheer.
Kennis van het land
Het melkvee-, vleesvee- en akkerbouwbedrijf van de familie is al generaties lang gevestigd in Onstwedde. Dankzij die lange geschiedenis beschikt het boerengezin over waardevolle kennis van de omgeving. Het bedrijf werkt deels biologisch en ontwikkelt zich de komende jaren verder richting een extensievere bedrijfsvoering. Daarbij wordt onder andere gebruikgemaakt van Staatsbosbeheergronden, bijvoorbeeld voor het winnen van voer of strooisel.
Ruimte voor plant en dier
De betrokken gronden worden beheerd als kruidenrijk grasland, vochtig hooiland of graanakker, met elk een eigen bijdrage aan het landschap en de biodiversiteit. Met gezamenlijke plannen, monitoring en kennisdeling dragen Staatsbosbeheer en de familie Wolfs-Migchels bij aan het herstel van soorten zoals de geelgors, bruine vuurvlinder, amfibieën en insecten.
Een groeiend netwerk
Landelijk werkt Staatsbosbeheer aan een netwerk van natuurinclusieve boeren. De organisatie bezit zo’n 50.000 hectare grasland en wil dat duurzaam en stabiel laten beheren. Daarbij zijn langdurige partnerschappen met boeren essentieel. Inmiddels zijn in Nederland al tientallen soortgelijke samenwerkingen gestart. En het aantal groeit snel. Met deze samenwerking zet ook Groningen een belangrijke stap richting natuurinclusieve landbouw.
Staatsbosbeheer https://www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen/natuurinclusieve-landbouw
Bron: Jelka Vale
Video: Malou Vos
Catharina Glazenburg