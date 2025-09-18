Fashion Event Winschoten 2025: Mode, muziek en gezelligheid op het Israëlplein

WINSCHOTEN – Winschoten staat komend weekend opnieuw helemaal in het teken van mode en stijl! Op het Israëlplein vindt het jaarlijkse Fashion Event Winschoten plaats. Ondernemers uit de binnenstad van kleding en schoenenzaken tot opticiens presenteren hun nieuwste najaarscollecties van 2025.
Bezoekers genieten niet alleen van spectaculaire catwalkshows, maar ontdekken ook in de deelnemende winkels de laatste trends en must-have outfits. Het Fashion Event is inmiddels een vaste traditie in Winschoten en staat bekend om de inspirerende presentaties en de gezellige sfeer.
De modeshows worden gepresenteerd door ladyspeaker Agnes Kamp, afkomstig uit de modewereld. Voor de muzikale omlijsting zorgt dj Roy Nomden, die de catwalk vult met vrolijke beats en energieke klanken. Ook de dansgroep van het Kunstencentrum in De Klinker treedt dit jaar op, onder leiding van Ina Possel.
Of je nu op zoek bent naar een compleet nieuwe outfit, de laatste trends wilt spotten of gewoon zin hebt in een gezellige dag in het centrum van Winschoten, dit Fashion Event mag je niet missen!
Praktische informatie
Locatie: Israëlplein, centrum Winschoten
Datum: zaterdag 20 september 2025
Aanvang modeshows: 13.30 uur en 15.00 uur
Met modeshows, muziek, dans en speciale acties in de winkels
Kijk op CentrumWinschoten.nl voor de lijst van deelnemende bedrijven.
Kom langs, laat je inspireren en beleef de mode van het najaar 2025 in Winschoten!
Bron: Pascal Meinders
Catharina Glazenburg