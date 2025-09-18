Een geweldige muziekavond bij Toppyjazz met twee giganten van de Europese Jazz scene. Veel info over de heren, maar nog veel meer Toppyjazz!
Playlist :
01 – Blues For Twelve – Various (album International Jazz Concert Frankfurt 1962)
02 – Dig – Various (same album)
03 – Don’t You Ever Learn – Klaus Weiss (album Lightnin’)
04 – So Here You Are – Klaus Weiss (album Lightnin’)
05 – A String Of Pearls -Kurt Edelhagen (album Big Band Hits)
06 – Exodus – Kurt Edelhagen (album Concerto!)
07 – My Old Flame – Zoller/Koller/Solal (album Zoller/Koller/Solal)
08 – Piece For T.C. – Jurgen Wuchner – (album Piece For Mouth)
09 – Call Me Eric – Hans Koller Ensemble (album Forum West)
10 – West Coast Blues – Hans Koller (album Wes Montgomery Live in Europe)
11 – More Than You Know – Sylvia Vrethammar (album Champagne)
Hans Koller & Rob Pronk Special bij Toppyjazz aflevering 303
Een geweldige muziekavond bij Toppyjazz met twee giganten van de Europese Jazz scene. Veel info over de heren, maar nog veel meer Toppyjazz!