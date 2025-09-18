Kom erbij! Week tegen Eenzaamheid in Veendam

VEENDAM – Vanaf 25 september 2025 staat Veendam in het teken van de Week tegen Eenzaamheid. De gemeente Veendam en deBasis Veendam organiseren samen met diverse partners een week vol activiteiten waarbij ontmoeting, samenzijn en gezelligheid centraal staan.
Samen tegen eenzaamheid
Wethouder Ans Grimbergen: “Iedereen verdient het om zich welkom en gezien te voelen. Een simpel praatje of een gedeeld moment kan dat gevoel al versterken. Met de Week tegen Eenzaamheid willen we samen laten zien dat er altijd plek is om aan te haken en mee te doen. Kom gezellig langs en neem iemand mee, want samen kennen we iedereen!”
Wat is er te doen?
De activiteiten starten al op zaterdag 20 september. Die dag staat de koffiekar van deBasis Veendam op de parkeerplaats bij de Lidl/Poiesz, waar iedereen welkom is voor een kop koffie en een goed gesprek, onder andere over het thema dementie. Daarna volgt een week vol leuke activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen, zoals:
⦁ Gezamenlijk eten op onder andere 23, 25 en 30 september
⦁ Creatieve activiteiten zoals handwerken en werken in het groen bij ‘t Hoeske
⦁ Bewegen en ontspanning met volks- en stijldansen
⦁ Gezelligheid met spelletjesmiddagen, biljarten en samen koffie drinken
Elke activiteit biedt de kans om anderen te ontmoeten, nieuwe contacten te leggen en samen iets leuks te ondernemen.
Alle activiteiten op een rij
Ook ná deze week wordt er van alles georganiseerd, in buurthuizen, Jongerencentrum Break!, de bibliotheek en op andere locaties. Het complete overzicht van alle activiteiten is te vinden op: www.debasisveendam.nl/een-tegen-eenzaamheid.
Bron: Gemeente Veendam
Catharina Glazenburg