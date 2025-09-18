Kom erbij! Week tegen Eenzaamheid in Veendam

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 18 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG AF EN TOE REGEN | TWEE WARME DAGEN

Voorlopig is het vandaag bewolkt en nevelig, en tot later in de middag valt er regelmatig wat regen of motregen. Het waait ook redelijk door met windkracht 3 tot 4, met uitschieters tot windkracht 5. Maar koud is het niet want de temperatuur ligt steeds rond 18 graden.

Zelfs vanavond zou nog een drup regen kunnen vallen maar er komen dan ook enkele opklaringen. Vannacht is het droog en wisselend bewolkt met een minimumtemperatuur rond 15 graden. Morgen is er een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot zuid en daardoor zijn er mooie zonnige perioden. En de temperatuur kan morgen heel geleidelijk oplopen tot rond 25 graden. Dus dat wordt een vrij warme nazomerse dag en zaterdag doet daar niet veel voor onder. Want ook dan komt het uit rond 25 graden. Ook dan zijn er zonnige perioden die afwisselen met wolkenvelden, maar er is zaterdagavond wel kans op wat regen.

Zondag zal de bewolking dan ook overheersen en vooral in de ochtend en middag kan er dan af en toe regen vallen. Er is zondag een matige zuidwestenwind en door de bewolking is de maximumtemperatuur maar 18 tot 20 graden. En daar gaat begin volgend week nog een aantal graden vanaf. De middagwaarden komen dan uit op 14 tot 16 graden. Het is na zondag lichtjes wisselvallig met af en toe wat zon en soms een bui.