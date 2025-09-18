DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Tussen 13.00 uur op zaterdag 13 september en 16.00 uur op woensdag 17 september hebben nog onbekende daders ingebroken in een bedrijfspand aan de Siemensstraße in Papenburg. Volgens de huidige informatie zijn daar op nog onbekende wijze minstens 18 campers opengebroken. De daders hebben diverse onderdelen en minstens één autoradio gestolen. De totale schade door de inbraken wordt geschat op circa € 150.000,-. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via 04961/9260.
Börger
Tussen 23:45 uur maandag en 7:00 uur dinsdag is een nog onbekende groep daders een woning aan de Pater-Augustin-Straße in Börger binnengedrongen. De daders kwamen binnen via een raam in de bijkeuken. Ze stalen geld uit een portemonnee en verlieten vervolgens, vermoedelijk via het raam, het pand. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met de politie van Sögel via 05952/93450.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg