Nieuw-Weerdinge pakt opnieuw uit: Feest in de Hal voor de hele regio

NIEUW-WEERDINGE – Na een grandioze eerste editie van Feest in ’t Dörp in 2023, waarbij een compleet festivalterrein verrees op het plaatselijke voetbalveld en de muziekavonden massaal werden bezocht, is het tijd voor een nieuwe stap: Feest in de Hal. Van 3 t/m 5 oktober 2025 verandert De Mondenhal in Nieuw-Weerdinge in een bruisende ontmoetingsplek voor jong en oud, uit het dorp én de hele regio.
Voor kinderen en volwassenen
Vrijdag 3 oktober begint met de Kinderboekendag, vol theater, leesplezier, circus én een eigen voorstelling van de kinderen aan hun ouders en grootouders. Meer dan 700 basisschoolkinderen uit Nieuw-Weerdinge en omliggende dorpen komen die dag samen op één locatie om de Kinderboekenweek te beleven via workshops, circus, voorlezen en een gezamenlijke voorstelling in een circustent.
’s Avonds staat alles in het teken van het Oktoberfest, een muziekavond met optredens van Dennie Christian, de Alpenzusjes, Papa di Grazzi (Zicke Zacke) en DJ Kevin Platen. Een feestavond met pullen, polka en plezier voor iedereen uit de omgeving.
Muziekavond & gratis fair
Zaterdagavond volgt nog weer een spetterende muziekavond, met live-optredens van Royal Beat, Piraten Power Hour, Jeffrey Heesen en de Dutch Boys. Op zondag 5 oktober: een sfeervolle brunch voor 55+ met livemuziek van Tammo zingt (Ede) Staal en Wia Buze. De middag is gratis toegankelijk voor iedereen, met een herfstfair, kinderactiviteiten en live muziek van Young Memphis en Erik van Klinken.
Samen maken we het feest!
Feest in de Hal is een initiatief van Stichting Feest in’t Dörp Nieuw-Weerdinge (vrijwilligers uit het dorp, in samenwerking met scholen, verenigingen en culturele partners.) “We willen opnieuw iets groots neerzetten waar het dorp en de regio trots op kan zijn. Iedereen is welkom: buren, oud-inwoners, familie, mensen uit de regio – kom vooral langs en beleef het mee!”
Praktisch
Kom waar mogelijk op de fiets. In omliggende straten wordt parkeren begeleid.
Meer info: Facebook/Instagram @Feest in ’t Dörp Nieuw-Weerdinge en www.feestintdorp.nl
Bron: Stichting Feest in ’t Dörp Nieuw-Weerdinge
Catharina Glazenburg