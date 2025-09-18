Politieke BBB-avond Westerwolde

JIPSINGBOERTANGE – Vanavond is in de Boer Burgerbar in Jipsingboertange een bijeenkomst van BBB Westerwolde.
Op 18 maart 2026 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 juni heeft het BBB-bestuur de kansrijke gemeenten voor deelname aan deze gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. In de provincie Groningen is Westerwolde er één van.
Kan BBB een mooie lijst samenstellen in Westerwolde? En wat kan BBB volgens jou voor de gemeente betekenen? Praat mee vanavond in de Boer en Burgerbar de Iembarg, Jipsingboertangerweg 35a, 9551 TN Sellingen. Deelname is gratis.
Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.
Aanmelden kan HIER.
Bron: Henk Wortelboer
Catharina Glazenburg