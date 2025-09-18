UWV: Arbeidsmarkt in Groningen blijft gespannen

GRONINGEN – Het afgelopen jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Groningen, terwijl er minder vacatures zijn. Toch blijft de arbeidsmarkt krap. Er zijn nog steeds veel werkgevers die moeilijk personeel kunnen vinden. Nu de economie minder hard groeit, kunnen die personeelstekorten voor sommige werkgevers kleiner worden. Maar in sectoren met grote maatschappelijke opgaven – zoals zorg, onderwijs, ICT, techniek en defensie – blijft de vraag naar personeel groot.
Krapte bereikte historisch hoogtepunt in 2022
De spanning op de arbeidsmarkt bereikte drie jaar geleden een historisch hoogtepunt. Niet alleen in Nederland, maar ook in Groningen. Er was meer vraag naar personeel dan aanbod van werkzoekenden, waardoor veel werkgevers grote moeite hadden om vacatures te vervullen. Na deze piek nam de krapte langzaam maar zeker iets af, maar toch houden de personeelstekorten aan. En dat terwijl er in deze onzekere tijden – zowel binnen als buiten Nederland – veel bedrijven failliet gaan en mensen hun baan verliezen.
Nog steeds grote personeelstekorten
In het tweede kwartaal van 2025 is de arbeidsmarkt in Groningen nog steeds krap. Ten opzichte van vorig kwartaal steeg de spanning zelfs weer. Dat komt door het seizoenseffect dat veelal in het tweede kwartaal optreedt. De lente leidt vaak tot meer activiteiten in sectoren zoals toerisme, horeca, detailhandel en bouw. Hierdoor stijgt de vraag naar personeel en zijn er meer openstaande vacatures. Tegelijk daalt het aantal kortdurend WW’ers (personen met een verstreken WW-uitkeringsduur van maximaal 6 maanden).
Vergeleken met een jaar geleden nam de spanning op de arbeidsmarkt wel af. Zowel het aantal kortdurend WW’ers als het totaal aantal WW’ers steeg, terwijl er minder openstaande vacatures waren. Toch is het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt groot. Hierdoor hebben nog altijd veel werkgevers moeite met het vinden van geschikt personeel.
Krapte blijft in zorg, onderwijs, ICT, techniek en defensie
Het is lastig om goed te voorspellen wat er de komende jaren op de arbeidsmarkt gebeurt. De krapte kan verder blijven dalen. Vooral in sectoren die afhankelijk zijn van de economie, zoals de zakelijke dienstverlening, detailhandel en horeca. Hier beweegt de krapte sterker mee met economisch goede en slechte tijden. In andere sectoren blijven de personeelstekorten waarschijnlijk sterk aanwezig, vooral in sectoren met grote maatschappelijke opgaven. Denk aan de zorg, het onderwijs, ICT, techniek en defensie. De vraag naar personeel blijft hier groot.
Bron: UWV
Catharina Glazenburg