Van klaslokaal naar provinciehuis: jongeren ontdekken hun invloed

GRONINGEN, VEENDAM – Vandaag markeert een mijlpaal voor het onderwijs in Groningen. Alle 344 basis- en middelbare scholen in Groningen het nieuwe jongerenpakket. Met dit pakket zet de provincie een krachtige stap richting gelijke kansen en betrokkenheid voor alle leerlingen. Ze maken op een actieve manier kennis met de werkzaamheden van de provincie. Commissaris van de Koning René Paas gaf het officiële startsein op basisschool IKC Borgman Ebbinge in Groningen en middelbare school Winkler Prins in Veendam, samen met de jongeren zelf.
Jongeren ontdekken hoe de provincie werkt
Ze leren hoe beleid ontstaat, wat de provincie doet en hoe ze mee kunnen denken. “Jongeren kijken anders naar de wereld. Ze hebben vaak goede ideeën. Maar we horen die te weinig. Dit pakket daagt jongeren uit om hun stem te laten horen”, aldus René Paas.
In het pakket zitten onder andere een waaier met een les- en programma-aanbod van de provincie en partners. Waaronder gastlessen over democratie, een bezoek aan het provinciehuis, een kijkje bij een provinciaal project of deelname aan een de vele jongerenactiviteiten. Zoals Tienskip, hier ontdekken jongeren hoe de lokale democratie werkt, door er zelf aan mee te doen. In thematafels gaan jongeren aan de slag met vraagstukken uit hun eigen omgeving. Ze bedenken en presenteren concrete oplossingen.
Makkelijk aan de slag met burgerschap
Scholen kunnen het pakket gebruiken voor lessen over burgerschap. Omdat elke school en klas anders is, kunnen scholen in gesprek met de provincie om ook lessen op maat te maken. Zo sluit het jongerenpakket aan bij het onderwijsprogramma en de interesses van de leerlingen.
Samen nadenken over de toekomst van Groningen
Tijdens de schoolbezoeken ging René Paas in gesprek met leerlingen over hun ideeën. Ze speelden samen het Maak Samen Groningen-spel. Hoe zien jongeren Groningen in 2050? Welke keuzes moet de provincie daar nu al voor maken? De leerlingen werden tijdens het spel begeleid door leden van de provinciale jongerenadviesraad. De Jongerenadviesraad (JAR) denkt actief mee met de provincie Groningen en adviseert over onderwerpen die jongeren raken. Met dit pakket stimuleert de provincie inspirerend onderwijs en bouwen we aan een provincie waarin jongeren zich gehoord en betrokken voelen.
Bron en foto’s: Provincie Groningen
Catharina Glazenburg