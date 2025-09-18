Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Bourtange

BOURTANGE – Woensdag waren de wandelcoaches van WandelenWerkt neergestreken in Bourtange, om vanuit daar hun wekelijkse wandeling te laten vertrekken.

Op woensdag 17 september was het startpunt voor de wandeling van WandelenWerkt bij t Oal Kroegje in Bourtange. Hier zaten de wandelcoaches om 8.45 klaar om de wandelaars, die zich vooraf weer voor de wandeling hadden opgegeven, op te vangen. In t Oal Kroegje stond de koffie, thee en koek weer klaar.

Ook deze dag weer de drie gebruikelijke afstanden: 6, 8 en 10 km. De eerste groep, die voor 10 km, vertrok om 9.15 uur, steeds om de 15 minuten gevolgd door een andere afstand. De wandeling ging door de Munsterse Poort de vesting uit. Direct na het verlaten van de vesting ging de wandeling richting de natte horizon om, na deze gevolgd te hebben, via de Inundatieweg uiteindelijk aan te komen bij de 1e Pallertweg. Inundatie betekent “Onderwaterzetting. Logisch dus dat deze weg van- en naar de natte horizon leidt.

Na langs de 1e Pallertweg te hebben gelopen kwam de groep aan bij een stukje natuur met de naam Element 38. Langs dit stuk natuur ging het richting de grens met Duitsland. En daar stuitten ze op een groot grondverzet project. Er wordt daar in het kader van de energietransitie een enorme infrastructuur aangelegd. Het gaat hier om een netwerk van pijpleidingen tussen de Noordzee en het Ruhrgebied. Met om de kilometer een groot bassin waarin de aansluitingspunten komen.

De wandeling ging langs de rijksgrens tussen Nederland en Duitsland. Beurtelings ging het over een stukje van elkaars grondgebied. Mooi dat buren op een goede manier met elkaar omgaan.

Aangekomen bij de Bisschopsweg werd er een korte drinkpauze gehouden bij het oude grenskantoor van Duitsland. Dat er sinds kort een mooie ruime picknickbank staat werd bijzonder op prijs gesteld.

De wandeling ging verder over de dijk langs de oude, buitenste vestinggracht van Bourtange. Heel duidelijk was hier de vorm van de oude verdedigingswal nog te zien. De sterren die ook rond de nieuwe vesting zijn gereconstrueerd zijn hier ook duidelijk te zien. Het gedeelte tussen deze dijk en de vesting was ook vroeger een deel van de natte horizon. Ook was het de bedoeling dat het schootsveld schoon was. Men moest de vijand wel zien aankomen. Om dit schootsveld origineel te houden graast er nu een kudde Konikpaarden en landgeiten. En zo te zien kunnen ze wel wat hulp gebruiken.

De wandeling ging verder over de soldatentijd. Deze soldatendijk was in 1939 de eerste aankoop van Stichting het Groninger Landschap. Deze dijk is destijds aangelegd om het water van de natte horizon vast te houden. Om dit goed te kunnen regelen werd er in de dijk een sluisje/stuwtje gebouwd. Met deze stuw werd ook het waterpeil rondom de vesting bepaald en bewaakt. En niet tot ieders tevredenheid. Op bepaalde tijden wilden de boeren water afvoeren terwijl de militairen het water juist wilden vasthouden. Om dit goed te kunnen bewaken werd er bij dit sluisje een redoute, veldschans, aangelegd. De wacht in de redoute hield de stuw nauwlettend in het oog. De wandeling ging vervolgens via de Redouteweg weer richting vesting.

Weer in t Oal Kroegje aangekomen stond daar zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten. Het was weer een prachtige wandeling bij schitterend wandelweer.

Tekst en foto’s: Jan Bossen

Catharina Glazenburg