Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel viert haar 65 jarig jubileum

TER APEL – In september 2025 bestaat Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel maar liefst 65 jaar. Voor leden, oud-leden en sponsoren wordt dat groots gevierd met een feestelijke reünie op zaterdag 4 oktober.
Vanaf 20.00 uur wordt in de sporthal geproost op het 65-jarig bestaan met zoveel mogelijk leden en oud-leden. Herinneringen worden opgehaald met foto’s uit de oude doos. Onder het genot van een hapje en een drankje zal de muziek van DJ Lars tot in de late uurtjes de sporthal vullen. Het belooft een fantastische avond te worden.
De organisatoren missen nog de gegevens van veel oud-leden die ze toch heel graag verwelkomen op het jubileum. Ben je lid, oud-lid of trouwe supporter van Pegasus? Wees van harte welkom op 4 oktober! Je kunt je tot 24 September aanmelden per mail: jubileum@pegasus-volleybalterapel.nl
Bron: Bestuur Pegasus
