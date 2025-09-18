VVD Westerwolde organiseert vrijdagmiddagborrel

TER APELKANAAL – Op vrijdag 19 september organiseert VVD Westerwolde bij Forellenvisserij De Slegge in Ter Apelkanaal van 16.00 tot 18.00 uur een vrijdagmiddagborrel.
Op 18 maart 2026 zijn de er de volgende gemeenteraadsverkiezingen, dé belangrijkste verkiezingen als het om de jouw leefomgeving, lokale belastingen, scholing én zorg gaat. Wat kan beter? Wat is voor jou belangrijk?
VVD Westerwolde geeft iedereen graag de ruimte om ideeën tijdens deze vrijdagmiddagborrel op een ontspannen manier te bespreken, maar je mag natuurlijk ook gewoon komen voor de gezelligheid
Iedereen is van harte welkom, aanmelding is wel gewenst. k.buigel@westerwolde.nl
Klaas Buigel
Catharina Glazenburg