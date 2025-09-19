Aanrijding tussen auto en motor in Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Vanmiddag vond op de Kruisstraat in Musselkanaal een aanrijding tussen een personenauto en een motor plaats.
Het ongeval gebeurde rond tien over drie. Een automobiliste, die linksaf in de richting van de Badstraat wou afslaan, zag een motorrijder over het hoofd. Bij de daaropvolgende aanrijding kwam de motorrijder ten val. Het slachtoffer werd in een ambulance behandeld. Of vervoer naar een ziekenhuis nodig was is niet bekend.
De politie heeft de weg tijdelijk afgezet en het ongeval in kaart gebracht.
Bron: 112regioflits
Foto: 112stadskanaal
Catharina Glazenburg