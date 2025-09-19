Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zondag 28 september (On)kruid-wandeling op Landgoed Ennemaborg

10:00 uur – 12:00 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

De nazomer geeft nog veel prijs van de rijkdom van onze natuur.

Natuurgids en natuurfilosoof Isabelle van Brederode van Katwijk neemt ons mee op verkenning van wat de natuur ons dit jaar laat oogsten. Het verhaal van kruid en “onkruid” en de toepasbaarheid is een avontuur voor jong en oud.

Zondag 28 september Wandeling door Onderdendam

13:00 uur – 16:00 uur Waterschapshuis Bedumerweg 2, Onderdendam

Ontdek tijdens deze wandeling van ca 6 km een dorpsgeschiedenis in een bijzonder landschap. Onderdendam oogt als een parel die vanuit het verleden straalt. Het kleine centrum bevat opvallende gebouwen uit een verdwenen tijdperk. Maar het uiterlijk van dit kanaaldorp bedriegt; eigenlijk is het dorp een nakomertje, maar wel eentje met pretenties. Het beroofde de buurdorpen van hun kerken en groeide uit tot een notabelendorp.

Zondag 28 september Wandeling door het Dr. Hommes bos

13:30 uur – 15:30 uur Dokter Hommesbos, Onstwedde

Tussen de akkers van Onstwedde ligt het Dr. Hommesbos, een uniek overblijfsel uit de ijstijd. Gelegen op de Onstwedder Holte, de hoogste glaciale heuvelrug van Groningen, herbergt het bos stuifduinen van dekzand en een rijke variatie aan flora en fauna. Door minimale onderhoud blijft de natuur hier grotendeels ongerept.

Elke zondag in oktober Openstelling Coendersborg

13.30 uur – 17.00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Kom rondkijken en de video over het verleden van de borg bekijken. In de schuur bevindt zich een permanente tentoonstelling over de flora en fauna in en rond de borg. De aanwezige gidsen geven informatie en beantwoorden vragen.

Zondag 28 september Wandeling Polder Breebaart

14:00 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

Deze wandeling gaat door de polder Breebaart naar de zeedijk, waarbij een stuk over de zeedijk wordt gelopen langs de Punt van Reide en de bunkers bij Fiemel terug naar Bezoekerscentrum Dollard. Onderweg vertelt de gids graag over het rijke verleden van het Reiderland, het ontstaan van de Dollard en later polder Breebaart en de betekenis van dit gebied voor diverse vogelsoorten.

Zaterdag 4 oktober Dag van het Landschap

12.00 uur – 16.00 uur Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

We zetten het bijzondere coulisselandschap van het Zuidelijk Westerkwartier in het zonnetje met een gevarieerd programma voor jong en oud. Struin over de markt met kraampjes vol (lokale) producten, geniet van koffie of thee met iets lekkers en ontdek de omgeving via een wandel- of fietstocht. Kinderen kunnen waterdiertjes vangen, braakballen onderzoeken of meedoen aan een speurtocht vol opdrachten. Ook de Niebertermolen en de musea ’t Rieuw en ’t Steenhuis zijn geopend. Een ideale dag uit met natuur, cultuur en gezelligheid!

Zondag 5 oktober Op zoek naar bodemdiertjes en kriebelbeestjes

14:00 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Wat kruipt daar in de bodem, tussen het gras en door de struiken? Met loep en zoekkaart gaan we op zoek naar kleine beestjes rondom het Bezoekerscentrum Reitdiep. Als je deze beestjes van heel dichtbij bekijkt, zal je zien hoe mooi ze eigenlijk zijn. Aan de hand van een zoekkaart kun je uitzoeken welk beestje je gevonden hebt.

Zondag 5 oktober Najaarswandeling Westerbroekstermadepolder

16:00 uur – 19:00 uur Tunneltje Polderpad (fietsknooppunt 78) 9753 Haren

Geniet van de herfstkleuren tijdens een wandeling van ca. 10 km rondom de Westerbroekstermadepolder. Met gidsen van Het Groninger Landschap loop je langs het Drents Diep en over de grasdijk, met uitzicht over de Westerbroekstermadepolder en de Onnerpolder. Onderweg spot je water- en moerasvogels zoals sterns, futen en misschien zelfs een zeearend. Je bezoekt de vogelkijkhut en op de terugweg zie je volop beversporen. Een stevige doorstapwandeling met onderweg verhalen van de gidsen.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap

Catharina Glazenburg