BBB Westerwolde bereidt zich voor op gemeenteraadsverkiezingen 2026

JIPSINGBOERTANGE – Donderdagavond vond in de Boer Burgerbar De Iembarg een bijeenkomst plaats van BoerBurgerBeweging (BBB) Westerwolde. Het doel van de avond was om met inwoners en leden in gesprek te gaan over de komende gemeenteraadsverkiezingen, die op woensdag 18 maart 2026 plaatsvinden.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 juni presenteerde het landelijke BBB-bestuur de kansrijke gemeenten voor deelname aan de verkiezingen. Westerwolde werd daarbij genoemd als een belangrijke gemeente in de provincie Groningen.
De vraag die centraal stond tijdens de bijeenkomst: kan BBB een sterke kandidatenlijst samenstellen in Westerwolde en wat kan de partij voor de gemeente betekenen?
Aanwezig waren leden van de lokale werkgroep, waaronder rayonhoofd voor de BBB in Groningen en tevens onafhankelijk gemeenteraadslid Herma Hemmen uit Ter Apel. De avond werd geopend door Ingrid Eefting.
BBB Westerwolde heeft momenteel zo’n 100 leden. Een van hen is Henk Wortelboer. Hij presenteerde de groene sjaaltjes, die BBB de komende tijd bij diverse gelegenheden, zoals markten, gaat uitdelen.
Foto’s: Jan Glazenburg
Catharina Glazenburg