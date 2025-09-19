Dag van de Veiligheid op 8 oktober in Stadskanaal

STADSKANAAL – Op woensdag 8 oktober organiseert de gemeente Stadskanaal samen met verschillende organisaties de Dag van de Veiligheid. Het evenement vindt plaats op het Generaal Maczekplein en is bedoeld om inwoners te informeren over veiligheid in de gemeente en hoe zij daar zelf aan kunnen bijdragen. Bezoekers kunnen kennismaken met hulpdiensten, meedoen aan activiteiten en krijgen handige tips voor een veilige leefomgeving.
Tijdens de Dag van de Veiligheid laten verschillende organisaties zien hoe zij werken aan veiligheid in onze gemeente. Je kunt informatie krijgen, meedoen aan activiteiten en zelf ervaren hoe je bijdraagt aan een veilige leefomgeving.
- Escape room over cybercrime en een smokkelauto
- Demo’s van politie, brandweer, BOA’s, defensie en EHBO
- Alcoholbrillen, kantelsimulator en dodehoek-demonstratie
- Fietsdiefstalshows en tips over verkeersveiligheid
- Informatie en activiteiten over veiligheid in huis en natuur
- Het belooft een leerzame én leuke dag te worden voor jong en oud.
Ontmoet de mensen achter de veiligheid
Op het plein staan wel 30 organisaties klaar om je alles te vertellen over hun werk:
- Politie
- Brandweer
- BOA’s van de gemeente Stadskanaal
- Defensie
- EHBO Stadskanaal
- Rode Kruis
- VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)
- Veilig Thuis
- Veilig Verkeer Nederland
- Bibliotheek Stadskanaal
- Zorg- en Veiligheidshuis Groningen
- Platform Veilig Ondernemen
- Search and Rescue Nederland
- Veteranen Search Team
- HackShield
- Staatsbosbeheer
- Het Groninger Landschap
- Veiligheidsregio Groningen
- Meld Misdaad Anoniem
- Humanitas
- Verslavingspreventie Jongerenwerk Stadskanaal
- Team Bewindvoering Stadskanaal
- Leerplicht Stadskanaal
- Sociale Dienst Groningen
- Schuldhulpmaatje
- Halt
- Veiligheidsbus provincie Groningen
- Bureau Halt Noord-Nederland
- Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) Jongerenteam
- GGD Groningen
Bron: Gemeente Stadskanaal
Catharina Glazenburg