Dag van de Veiligheid op 8 oktober in Stadskanaal

Foto: Gemeente Stadskanaal
- CG - Radio Westerwolde

STADSKANAAL – Op woensdag 8 oktober organiseert de gemeente Stadskanaal samen met verschillende organisaties de Dag van de Veiligheid. Het evenement vindt plaats op het Generaal Maczekplein en is bedoeld om inwoners te informeren over veiligheid in de gemeente en hoe zij daar zelf aan kunnen bijdragen. Bezoekers kunnen kennismaken met hulpdiensten, meedoen aan activiteiten en krijgen handige tips voor een veilige leefomgeving.

Tijdens de Dag van de Veiligheid laten verschillende organisaties zien hoe zij werken aan veiligheid in onze gemeente. Je kunt informatie krijgen, meedoen aan activiteiten en zelf ervaren hoe je bijdraagt aan een veilige leefomgeving.

  • Escape room over cybercrime en een smokkelauto
  • Demo’s van politie, brandweer, BOA’s, defensie en EHBO
  • Alcoholbrillen, kantelsimulator en dodehoek-demonstratie
  • Fietsdiefstalshows en tips over verkeersveiligheid
  • Informatie en activiteiten over veiligheid in huis en natuur
  • Het belooft een leerzame én leuke dag te worden voor jong en oud.

Het belooft een leerzame én leuke dag te worden voor jong en oud.

Ontmoet de mensen achter de veiligheid

Op het plein staan wel 30 organisaties klaar om je alles te vertellen over hun werk:

  1. Politie
  2. Brandweer
  3. BOA’s van de gemeente Stadskanaal
  4. Defensie
  5. EHBO Stadskanaal
  6. Rode Kruis
  7. VNN (Verslavingszorg Noord Nederland)
  8. Veilig Thuis
  9. Veilig Verkeer Nederland
  10. Bibliotheek Stadskanaal
  11. Zorg- en Veiligheidshuis Groningen
  12. Platform Veilig Ondernemen
  13. Search and Rescue Nederland
  14. Veteranen Search Team
  15. HackShield
  16. Staatsbosbeheer
  17. Het Groninger Landschap
  18. Veiligheidsregio Groningen
  19. Meld Misdaad Anoniem
  20. Humanitas
  21. Verslavingspreventie Jongerenwerk Stadskanaal
  22. Team Bewindvoering Stadskanaal
  23. Leerplicht Stadskanaal
  24. Sociale Dienst Groningen
  25. Schuldhulpmaatje
  26. Halt
  27. Veiligheidsbus provincie Groningen
  28. Bureau Halt Noord-Nederland
  29. Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) Jongerenteam
  30. GGD Groningen

Bron: Gemeente Stadskanaal

Catharina Glazenburg

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.