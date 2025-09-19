Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met streektoalmeziek, Dieverdoatsie agenda, spreuk vd zoaterdag, verhoal oet Dideldom.nu en als gast de historicus Berend de Boer.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom, met deze keer als presentator Harry Woldendorp. Naast de vaste onderdelen, als de activiteitenagenda en de conference, interviews met de organisaties van de Mudgrunn Ter Apel en de clubdag van de Modelvliegtuigbouwclub Ter Apel.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
Voor de frequenties klik HIER.
Catharina Glazenburg