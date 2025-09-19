Feestje voor Jan Wiegers; 40 jaar in dienst bij gemeente Westerwolde

JIPSINGBOERTANGE – Donderdagavond vierde Jan Wiegers in de Boer Burger Bar De Iembarg zijn 40-jarig jubileum bij de gemeente Westerwolde. Wiegers is voorman bij de buitendienst.
Tijdens het feest waren naast zijn collega’s ook zijn vrouw Ester en zijn twee dochters aanwezig. Het werd een vrolijke en feestelijke avond.
Binnenkort is er opnieuw reden voor een feestje bij de buitendienst: Bennie Bergman, een collega van Wiegers, viert dan eveneens zijn 40-jarig dienstjubileum. Deze medewerker is werkzaam als rattenvanger bij de gemeente.
Foto’s: Jan Glazenburg
Catharina Glazenburg