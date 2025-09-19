Festival op 27 september brengt punk, hiphop en kunst samen in Winschoten

WINSCHOTEN – Zaterdag 27 september staat De Klinker weer volledig in het teken van Tellerlicker Festival – rauw, fris en vol verrassingen. Geen klassiek avondje theater, maar een eigenzinnig festival dat muren laat trillen, verwachtingen omvergooit en nieuwe makers in de spotlights zet. Muziek, performance en kunst ontmoeten elkaar op plekken waar je normaal niet komt. Van loadingdock tot theaterzaal: alles staat deze dag op scherp.
De line-up van Tellerlicker 2025 is er eentje vol nieuw geluid. Van opkomende acts tot gevestigde namen die buiten de lijntjes kleuren. Hier hoor je wat je normaal alleen in de grote stad tegenkomt. Met onder andere Elmer, bekend van Lowlands, Zwarte Cross en Eurosonic. YoungRubbi brengt punkrap vol politiek vuur, Texoprint serveert rauwe noise rock uit het noorden en Bony Macaroni mixt emo-pop met ironie en inhoud. Verder zijn er optredens van BlackboxRed, Mesofauna, Kilo+++, Eigen Risico en STORMRAM, dat werk presenteert van Femke Brinksma en 044 Mime Company. Ook voormalig stadsdichter Richard Nobbe treedt op, net als jonge lokale singer-songwriters uit Winschoten. In samenwerking met jongerencentrum ’t Spoor en The Wasteland maken we de vormgeving van het festival.
Wat Tellerlicker uniek maakt is de manier waarop De Klinker volledig wordt heringericht. Geen vaste zaalindeling, maar installaties, performances en optredens verspreid door het hele gebouw. Bezoekers worden uitgenodigd om rond te dwalen, te ontdekken en zich te laten verrassen – ook door elkaar. Tellerlicker laat Winschoten schudden op haar grondvesten en brengt een nieuw geluid naar het hart van Oost-Groningen.
Dit jaar werkt Tellerlicker samen met jonge ambassadeurs uit Winschoten en omgeving. Makers, muzikanten en creatievelingen die het festival van binnenuit mee vormgeven. Een festival voor en door een nieuwe generatie cultuurmakers en liefhebbers.
Tellerlicker is er voor iedereen die zin heeft in iets nieuws. Meer info & tickets: indeklinker.nl/tellerlicker
Bron: Esther Bulder
Catharina Glazenburg