Festival op 27 september brengt punk, hiphop en kunst samen in Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 19 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG EN DROOG | TWEE ZACHTE DAGEN

Soms zijn er vandaag een paar wolkenvelden maar verder wordt het eindelijk weer eens een zonnige dag. Regen is er vandaag ook niet en met een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot zuid loopt de temperatuur heel geleidelijk op tot rond de 24 graden.

Vanavond blijft het ook zacht en vannacht daalt het tot ongeveer 15 graden. Morgen begint mooi met zon en vrij warm weer, maar in de middag is er soms veel bewolking en dan er is ook kans op wat regen. Ondanks dat wordt het morgenmiddag 23 tot 25 graden. De wind is morgen matig uit het zuiden en de temperatuur zakt morgenvond terug tot ca. 18 graden.

Zondag is het wisselend bewolkt en dan zakt de middagtemperatuur terug tot ongeveer 18 graden. Er is dan vooral ’s middags regelmatig wat zon, maar zeker ’s ochtends is ook een bui mogelijk. De wind wordt op zondag matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten: windkracht 3 tot 5. En na het weekend draait de wind naar het noordwesten tot noorden en dan gaan we terug naar 15 graden met wisselvallig weer met zon en enkele buien. Later volgende week gaat een hogedrukgebied boven Zweden het weer bepalen met een oostenwind. Dat geeft dan weer veel zon en ook droog weer.