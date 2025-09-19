Horeca Xperience 2025 groter dan ooit: nieuwe locatie Martiniplaza

GRONINGEN – De dertiende editie van de Horeca Xperience, hét evenement voor horecaondernemers, leveranciers en horecaprofessionals, vindt dit jaar plaats op een nieuwe locatie: Martiniplaza Groningen. Na succesvolle jaren in de Martinikerk is het evenement uit zijn jasje gegroeid. De verhuizing betekent meer ruimte, modernere faciliteiten en parkeerplekken voor de deur.
Op maandag 29 september 2025, van 12:00 tot 19:00 uur, opent Martiniplaza haar deuren voor een dag vol inspiratie, innovatie en beleving in de horeca.
Groter, toegankelijker en klaar voor de toekomst
De overstap naar Martiniplaza markeert een belangrijke stap in de groei van de Horeca Xperience. Met een verdubbeling van de ruimte en een centrale ligging is het event nog toegankelijker voor bezoekers en exposanten. De logistiek en bereikbaarheid verbeteren aanzienlijk: bezoekers kunnen direct naast de locatie parkeren.
Programma 2025: van innovatie tot vakwedstrijden
– Groene Innovatieplein – Dé plek voor duurzame oplossingen, korte ketens en circulaire producten. Chefs en producenten geven live demonstraties, proeverijen en seminars. Hier presenteert ook Marco Agema zijn visie en projecten, binnen zijn concept GIPPI opReis, die op dit plein workshops en inspiratie biedt.
– De Groene Keuze – Een inspirerend project dat zichtbaar maakt hoe horeca en producenten samenwerken ‘van boer tot bord’. Met live kookdemonstraties, video’s en interviews.
– Seminars & workshops – Van AI in de horeca tot circulaire economie en personeelsvraagstukken. Experts en ondernemers delen kennis en inspiratie.
– Klaar Af Kook – De kookwedstrijd waarin horecaprofessionals in 30 minuten hun creativiteit en vakmanschap bewijzen.
– KHN Tapwedstrijden – Vakmanschap aan de tap met regionale voorrondes, gevolgd door een bruisende finale in Brasserie Loeks.
– Horeca Heldenplein – In samenwerking met onderwijs en werkgeversorganisaties worden oplossingen en trajecten gepresenteerd rondom personeel, opleidingen en werving.
Duurzaamheid en innovatie centraal
Ook dit jaar ligt de focus sterk op toekomstbestendig ondernemen. Bezoekers ontdekken circulaire initiatieven, innovatieve productstromen en inspirerende praktijkvoorbeelden. Zo laat AI‑expert Freya Liemburg zien hoe kunstmatige intelligentie het inkopen van lokale producten vereenvoudigt, presenteert de Stichting Waddengroep samen met De Groene Keuze de culinaire rijkdom van de Wadden, en draagt GIPPI opReis bij met hun acties & workshops gericht op bewustwording en gedragsverandering.
Praktische informatie
Wat: Horeca Xperience 2025
Wanneer: Maandag 29 september 2025, 12:00 – 19:00 uur
Waar: Martiniplaza, Groningen (parkeerplekken voor de deur)
Meer informatie op www.hoxp.nl
